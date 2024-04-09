Zeynep Bastık'tan Spotify global listesinde Türkiye rüzgarı!

Spotify Global 50’de Bir İlk

Bastık’ın seslendirdiği ‘Lan’, Spotify Global 50 listesinde 45. sıraya yerleşerek Türkçe bir şarkının uluslararası arenada bu denli büyük bir başarıya ulaştığı ilk örnek oldu. Daha önce Türkçe şarkılar bu listede en iyi ihtimalle 65. sıraya kadar yükselebilmişti. Zeynep Bastık, bu başarısıyla Türkiye’den Spotify’da günlük 2.5 milyon dinlenme sayısına ulaşan ilk sanatçı unvanını da kazandı.

Türkiye’nin En Çok Dinlenen Kadın Sanatçısı

Zeynep Bastık, Spotify Türkiye’de aylık 6 milyon dinleyiciye ulaşarak bu platformda en çok dinlenen kadın sanatçı oldu. Aynı zamanda bu başarısı, Türk müzik tarihinde de bir ilk olarak kayıtlara geçti. Şarkıcının kariyeri boyunca cover şarkılarla elde ettiği popülarite, bu kez kendine has bir yorumla uluslararası bir hite dönüştü.

Listelerde Yükselen Diğer Türk Sanatçılar

Zeynep Bastık'ın bu tarihi başarısının yanı sıra, Spotify listelerinde yüksek sıralara tırmanan diğer Türk sanatçılar da dikkat çekiyor. Uzi'nin ‘Arasan da’ şarkısı 65. sıraya, Sefo'nun ‘Bilmem mi’ parçası 75. sıraya, Mabel Matiz ve Mert Demir iş birliği ‘Antidepresan’ ise 87. sıraya kadar yükseldi. Bu şarkıcılar da global müzik sahnesinde Türkiye’yi başarıyla temsil ediyorlar.

Zeynep Bastık'ın Spotify Global 50 listesinde 45. sıraya yükselen ‘Lan’ şarkısı, Türkiye adına büyük bir başarıya imza attı. Bu şarkı, Spotify'da günlük 2.5 milyon kez dinlenerek Türkçe bir parçanın uluslararası arenada ulaştığı en yüksek dinlenme sayısını kaydetti.