Ev eşyası taşırıken arabadan çıkanlara polis bile inanamadı! Yok böyle vurgun

Bolu'da, TEM Otoyolu'nun kritik noktasında gerçekleştirilen bir operasyon, uyuşturucu kaçakçılığı dünyasına darbe vurdu. Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz bir istihbarat çalışması sonucu, doğu illerinden İstanbul'a yasadışı yollardan uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştiren bir kamyoneti hedef aldı. Ekipler, ev eşyası yüklü gibi görünen kamyoneti durdurarak, detaylı bir arama gerçekleştirdi.

Narkotik Köpeği Pako Sahne Alıyor

Aramalarda narkotik köpeği 'Pako'nun da yardımıyla, kamyonetin yükü arasında ustaca gizlenmiş çekyatlar içinde 77 parça halinde toplam 52 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi. Bu, bölgede gerçekleştirilen operasyonlar arasında kayda değer bir miktar olarak öne çıkıyor.

Şüpheliler Gözaltında: Bir Tutuklama Bir Serbest

Operasyonda kamyonette bulunan M.G. ve İ.S. isimli şahıslar hızla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, İ.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, narkotik ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığına karşı sürdürdüğü kararlı mücadelenin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.





Etkili İstihbarat, Büyük Başarı

Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin başarısı, etkili istihbarat toplama ve hızlı hareket etme kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Ev eşyası yüklü kamyonetin içinde ustalıkla gizlenmiş uyuşturucuların yakalanması, ekiplerin alanındaki uzmanlığını ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeledeki azmini ortaya koydu.