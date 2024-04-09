Ortalığı birbirine katıp olay yerinden kaçtı! Sonra olay yerine yere döndü

Bolu'nun Borazanlar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazası, yerel sakinler ve araç sürücüleri için endişe verici anlara sahne oldu. İddiaya göre, 14 EM 661 plakalı aracın sürücüsü Taner Karaismail, tehlikeli sürüş tekniklerinden biri olan makas atarak, iki aracın kazaya karışmasına yol açtı. Kazada bir otomobil takla atarken, diğeri ise kontrolden çıkarak savruldu.



Kaza Anı: Makasın Tehlikeli Sonuçları

Olay, Bolu'nun yoğun trafiğinin yaşandığı Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda gerçekleşti. Taner Karaismail'in kontrolündeki 14 EM 661 plakalı otomobil, makas atarak önünde seyir halinde olan 14 ABG 296 ve 14 AAP 246 plakalı iki aracı sıkıştırdı. Bu manevra, 14 ABG 296 plakalı aracın takla atmasına ve 14 AAP 246 plakalı aracın yolda savrulmasına neden oldu. Kazada yaralanan olmadı, ancak yaşananlar büyük korkuya yol açtı.

Olay Yerinden Kaçış ve Geri Dönüş

Kazanın ardından Taner Karaismail olay yerinden hızla uzaklaştı. Ancak kısa bir süre sonra, sürpriz bir şekilde kaza yerine geri döndü. Bu esnada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirilmiş ve polis ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Kazaya karışan diğer sürücülerin ifadeleri alınırken, Karaismail'in geri dönüşü, soruşturma sürecinde yeni bir dönemeç oluşturdu.



Polis Soruşturması ve Kamera Kayıtları

Polis ekipleri, kazanın detaylarını ve sorumlulukları belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.