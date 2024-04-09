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Ortalığı birbirine katıp olay yerinden kaçtı! Sonra olay yerine yere döndü

Bolu, Borazanlar Mahallesi'nde makas atan sürücünün neden olduğu kaza sonrası kaçışı ve olay yerine dönüşü. Polis ekipleri soruşturma başlattı, kamera kayıtları inceleniyor.

İhlas Haber Ajansı
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Ortalığı birbirine katıp olay yerinden kaçtı! Sonra olay yerine yere döndü mask
Ortalığı birbirine katıp olay yerinden kaçtı! Sonra olay yerine yere döndü
Ortalığı birbirine katıp olay yerinden kaçtı! Sonra olay yerine yere döndü
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Bolu'nun Borazanlar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazası, yerel sakinler ve araç sürücüleri için endişe verici anlara sahne oldu. İddiaya göre, 14 EM 661 plakalı aracın sürücüsü Taner Karaismail, tehlikeli sürüş tekniklerinden biri olan makas atarak, iki aracın kazaya karışmasına yol açtı. Kazada bir otomobil takla atarken, diğeri ise kontrolden çıkarak savruldu.

Ortalığı birbirine katıp olay yerinden kaçtı! Sonra olay yerine yere döndü


Kaza Anı: Makasın Tehlikeli Sonuçları
Olay, Bolu'nun yoğun trafiğinin yaşandığı Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda gerçekleşti. Taner Karaismail'in kontrolündeki 14 EM 661 plakalı otomobil, makas atarak önünde seyir halinde olan 14 ABG 296 ve 14 AAP 246 plakalı iki aracı sıkıştırdı. Bu manevra, 14 ABG 296 plakalı aracın takla atmasına ve 14 AAP 246 plakalı aracın yolda savrulmasına neden oldu. Kazada yaralanan olmadı, ancak yaşananlar büyük korkuya yol açtı.Ortalığı birbirine katıp olay yerinden kaçtı! Sonra olay yerine yere döndü
Olay Yerinden Kaçış ve Geri Dönüş
Kazanın ardından Taner Karaismail olay yerinden hızla uzaklaştı. Ancak kısa bir süre sonra, sürpriz bir şekilde kaza yerine geri döndü. Bu esnada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirilmiş ve polis ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Kazaya karışan diğer sürücülerin ifadeleri alınırken, Karaismail'in geri dönüşü, soruşturma sürecinde yeni bir dönemeç oluşturdu.Ortalığı birbirine katıp olay yerinden kaçtı! Sonra olay yerine yere döndü

Polis Soruşturması ve Kamera Kayıtları
Polis ekipleri, kazanın detaylarını ve sorumlulukları belirlemek amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kazaya karışan tüm sürücüler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
# otomobil, araç, kaza, trafik, polis

09 Nis 2024 - 18:07 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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