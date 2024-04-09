- Asayiş

TEM'de korkunç kaza! kimse ne olduğunu anlayamadı

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında bir araç takla attı, 2 kişi yaralandı. Kaza, Abant Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
TEM'de korkunç kaza! kimse ne olduğunu anlayamadı mask
TEM'de korkunç kaza! kimse ne olduğunu anlayamadı
TEM'de korkunç kaza! kimse ne olduğunu anlayamadı
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Tehlikeli Virajda Kontrol Kaybı
TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Abant Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. İstanbul yönüne ilerleyen 37 LB 630 plakalı araç, sürücü Yaşar Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bu tehlikeli viraj, özellikle hız limitlerinin aşıldığı durumlarda kazalara zemin hazırlıyor.

TEM'de korkunç kaza! kimse ne olduğunu anlayamadı

Baba ve Oğulun Kurtuluş Mücadelesi
Kaza sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Yaşar Yılmaz ve oğlu Furkan Yılmaz, yaralanarak büyük bir tehlike atlattı. Araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran baba ve oğul, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilirken, kazanın etkileri de gözler önüne serildi.TEM'de korkunç kaza! kimse ne olduğunu anlayamadı

Kaza Anı ve Müdahale Süreci
Edinilen bilgilere göre, kaza; Yaşar Yılmaz'ın kontrolündeki aracın, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Abant Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkması ile gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Profesyonel ekiplerin hızlı müdahalesi, kazanın olası daha büyük sonuçlarını önledi.TEM'de korkunç kaza! kimse ne olduğunu anlayamadı

Trafikte Aksama ve Güvenlik Önlemleri
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi bir süre trafiğe kapatıldı ve trafik akışı, kazanın etkilediği bölgede iki şeritten sağlandı. Trafik ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi. Kaza, sürücülerin dikkatini bir kez daha yol güvenliği konusuna çekti.TEM'de korkunç kaza! kimse ne olduğunu anlayamadı

# araç, eğitim, istanbul, kaza, trafik, polis

09 Nis 2024 - 18:23 Bolu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL