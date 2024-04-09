TEM'de korkunç kaza! kimse ne olduğunu anlayamadı

Tehlikeli Virajda Kontrol Kaybı
TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Abant Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. İstanbul yönüne ilerleyen 37 LB 630 plakalı araç, sürücü Yaşar Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bu tehlikeli viraj, özellikle hız limitlerinin aşıldığı durumlarda kazalara zemin hazırlıyor.
Baba ve Oğulun Kurtuluş Mücadelesi
Kaza sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Yaşar Yılmaz ve oğlu Furkan Yılmaz, yaralanarak büyük bir tehlike atlattı. Araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran baba ve oğul, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilirken, kazanın etkileri de gözler önüne serildi.
Kaza Anı ve Müdahale Süreci
Edinilen bilgilere göre, kaza; Yaşar Yılmaz'ın kontrolündeki aracın, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Abant Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkması ile gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Profesyonel ekiplerin hızlı müdahalesi, kazanın olası daha büyük sonuçlarını önledi.
Trafikte Aksama ve Güvenlik Önlemleri
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi bir süre trafiğe kapatıldı ve trafik akışı, kazanın etkilediği bölgede iki şeritten sağlandı. Trafik ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi. Kaza, sürücülerin dikkatini bir kez daha yol güvenliği konusuna çekti.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.