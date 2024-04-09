TEM'de korkunç kaza! kimse ne olduğunu anlayamadı

Tehlikeli Virajda Kontrol Kaybı

TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Abant Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. İstanbul yönüne ilerleyen 37 LB 630 plakalı araç, sürücü Yaşar Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bu tehlikeli viraj, özellikle hız limitlerinin aşıldığı durumlarda kazalara zemin hazırlıyor.

Baba ve Oğulun Kurtuluş Mücadelesi

Kaza sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Yaşar Yılmaz ve oğlu Furkan Yılmaz, yaralanarak büyük bir tehlike atlattı. Araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran baba ve oğul, olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilirken, kazanın etkileri de gözler önüne serildi.

Kaza Anı ve Müdahale Süreci

Edinilen bilgilere göre, kaza; Yaşar Yılmaz'ın kontrolündeki aracın, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Abant Kavşağı mevkiinde kontrolden çıkması ile gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye ivedilikle sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Profesyonel ekiplerin hızlı müdahalesi, kazanın olası daha büyük sonuçlarını önledi.

Trafikte Aksama ve Güvenlik Önlemleri

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi bir süre trafiğe kapatıldı ve trafik akışı, kazanın etkilediği bölgede iki şeritten sağlandı. Trafik ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemlerini artırırken, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi. Kaza, sürücülerin dikkatini bir kez daha yol güvenliği konusuna çekti.