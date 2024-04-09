'Avrupa Yakası' dizisi geri mi dönüyor?

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan ' Avrupa Yakası' dizisinin yeniden çekilme iddialarına açıklık getirdi. Birsel, dizinin yeniden ekranlara dönüş yapmayacağını belirterek, hayranlarını üzüntüye boğdu.
Sosyal Medyadan Açıklama Geldi
Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, magazin dünyasında hızla yayılan 'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu. Birsel'in açıklaması, dizinin milyonlarca hayranını hayal kırıklığına uğrattı.
"Haber Palavra"
Birsel, paylaşımında, söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve böyle bir planlarının olmadığını belirtti. "Haberi uyduran, bir de karakterlerin son durumları hakkında uydurma detaylar eklemiş. Sabahtan beri bana sevinçle ulaşan dostlarıma yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Diziye Olan Sevgi Bitmiyor
2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Avrupa Yakası', Gülse Birsel'in yanı sıra Gazanfer Özcan, Engin Günaydın, Ata Demirer, Hümeyra, Binnur Kaya ve Hasibe Eren gibi sevilen isimleri kadrosunda barındırıyordu. Dizi, bugün bile sosyal medyada ve çeşitli platformlarda en çok izlenen ve konuşulan yapımlar arasında yer alıyor.
Hayranların Umudu Sürüyor
Birsel'in bu açıklamasına rağmen, 'Avrupa Yakası'nın yeniden ekranlara dönmesi yönünde umutlarını koruyan hayranlar var. Ancak Gülse Birsel'in net ifadeleri, şimdilik bu iddiaların gerçek olmadığını gösteriyor.
Gülse Birsel'in 'Avrupa Yakası' hakkındaki son dakika açıklaması, efsane dizinin yeniden çekilmeyeceğini belirterek hayranları üzüntüye boğdu. Birsel, asılsız iddialarla ilgili özür dileyerek, haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.