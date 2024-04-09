- Olay Entrika

'Avrupa Yakası' dizisi geri mi dönüyor?

Gülse Birsel, 'Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.İşte detaylar...

Esra Perçin
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'Avrupa Yakası' dizisi geri mi dönüyor? mask
'Avrupa Yakası' dizisi geri mi dönüyor?
'Avrupa Yakası' dizisi geri mi dönüyor?
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Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan ' Avrupa Yakası' dizisinin yeniden çekilme iddialarına açıklık getirdi. Birsel, dizinin yeniden ekranlara dönüş yapmayacağını belirterek, hayranlarını üzüntüye boğdu.

'Avrupa Yakası' dizisi geri mi dönüyor?

Sosyal Medyadan Açıklama Geldi

Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, magazin dünyasında hızla yayılan 'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu. Birsel'in açıklaması, dizinin milyonlarca hayranını hayal kırıklığına uğrattı.'Avrupa Yakası' dizisi geri mi dönüyor?

"Haber Palavra"

Birsel, paylaşımında, söz konusu haberlerin tamamen asılsız olduğunu ve böyle bir planlarının olmadığını belirtti. "Haberi uyduran, bir de karakterlerin son durumları hakkında uydurma detaylar eklemiş. Sabahtan beri bana sevinçle ulaşan dostlarıma yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" ifadelerini kullandı.'Avrupa Yakası' dizisi geri mi dönüyor?

Diziye Olan Sevgi Bitmiyor

2004-2009 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran 'Avrupa Yakası', Gülse Birsel'in yanı sıra Gazanfer Özcan, Engin Günaydın, Ata Demirer, Hümeyra, Binnur Kaya ve Hasibe Eren gibi sevilen isimleri kadrosunda barındırıyordu. Dizi, bugün bile sosyal medyada ve çeşitli platformlarda en çok izlenen ve konuşulan yapımlar arasında yer alıyor.'Avrupa Yakası' dizisi geri mi dönüyor?

Hayranların Umudu Sürüyor

Birsel'in bu açıklamasına rağmen, 'Avrupa Yakası'nın yeniden ekranlara dönmesi yönünde umutlarını koruyan hayranlar var. Ancak Gülse Birsel'in net ifadeleri, şimdilik bu iddiaların gerçek olmadığını gösteriyor.'Avrupa Yakası' dizisi geri mi dönüyor?

Gülse Birsel'in 'Avrupa Yakası' hakkındaki son dakika açıklaması, efsane dizinin yeniden çekilmeyeceğini belirterek hayranları üzüntüye boğdu. Birsel, asılsız iddialarla ilgili özür dileyerek, haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

# Medya, avrupa

09 Nis 2024 - 20:11 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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