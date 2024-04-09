Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a veda etmeye hazırlanıyor: Yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor ve Türkiye Milli Takımı'nın kalecisi Uğurcan Çakır, son dönemlerdeki performansıyla eleştirilerin odağında yer alsa da, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sezon sonu itibarıyla bordo-mavili takımla yollarını ayırması beklenen milli eldivenin yeni durağının Suudi Arabistan ligi olabileceği konuşuluyor.

Beklentilerin altında kalan bir performans

Son iki sezondur Trabzonspor kalesini koruyan Uğurcan Çakır, beklenen performansın altında kaldı. Bu sezon 33 maçta forma giyen 28 yaşındaki kaleci, kalesinde 40 gol görmekten kurtulamadı. Bu durum, Çakır'ın geleceğinin sorgulanmasına yol açtı ve transfer dedikodularını beraberinde getirdi.

Suudi Arabistan yolculuğu

Trabzonspor'un ve Türkiye'nin parmakla gösterilen kalecilerinden biri olan Uğurcan Çakır'ın, sezon sonunda Karadeniz ekibinden ayrılması artık neredeyse kesin gibi. Fanatik gazetesinin haberine göre, Çakır için Suudi Arabistan'dan iki kulüp devrede. Arap Yarımadası'nın son dönemde birçok yıldız futbolcuyu bünyesine katması, bu transferin olasılığını artırıyor.

Transfer detayları ve piyasa değeri

Uğurcan Çakır'ın güncel piyasa değeri 8,5 milyon euro olarak gösterilirken, Trabzonspor'un kapıyı 10 milyon eurodan açması bekleniyor. Yeni menajeriyle yollarını çizen Çakır, A Milli Takım'dan arkadaşı Merih Demiral'ın menajeriyle el sıkıştı. Bu değişiklik, transfer sürecinin daha da hızlanmasına neden olabilir.

Gelecek adımlar

Trabzonspor'un sezon sonuna doğru kadrosunu şekillendirme çalışmaları sürerken, Uğurcan Çakır'ın durumu da netlik kazanmaya başladı. Suudi Arabistan'ın zengin kulüplerinin Çakır için ciddi bir teklif yapması bekleniyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, hem Trabzonspor hem de Çakır için yeni bir dönem başlamış olacak.