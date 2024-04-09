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'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den İtiraf Bedel Ödedim

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, Elle dergisinin Nisan sayısında "İnci Taneleri" dizisindeki 'Dilber' karakteriyle yaşadığı deneyimleri ve oyunculuk serüvenindeki zorlukları samimi bir şekilde anlattı. İşte detaylar...

Esra Perçin
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'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den İtiraf Bedel Ödedim mask
'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den İtiraf Bedel Ödedim
'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den İtiraf Bedel Ödedim
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"Dilber": Bir Karakterin Anatomisi

Ergüçlü, "İnci Taneleri" dizisinin senaryosunun kendisini nasıl etkilediğini ve 'Dilber' karakterinin karmaşık duygusal dünyasına nasıl hayran kaldığını açıklıyor. "Dilber, kararsız, duygularıyla hareket eden ve düşüncelerini açıkça ifade eden, hesapsız bir karakter," diyen Ergüçlü, karakterin hikâyesinin gerçekçiliğinden ve yarattığı farktan bahsediyor. Yılmaz Erdoğan ile çalışmanın kendisine ekstra bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Ergüçlü, bu deneyimin oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den İtiraf Bedel Ödedim

Oyunculukta "Bedeller" ve Değişim

Ergüçlü, oyunculuk kariyerinde hâlâ zorluklarla karşı karşıya olduğunu, ancak bu zorlukların onu daha da güçlendirdiğini belirtiyor. Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı" filmindeki deneyimini "mutluluktan çıldırmak" olarak tanımlayan oyuncu, bu sürecin kendisi için adeta yoğun bir öğrenme ve değişim dönemi olduğunu ifade ediyor.

'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den İtiraf Bedel Ödedim

Karakter Derinliğinin Peşinde

Ergüçlü, oyunculukta kendisini en çok çeken şeyin insan hikâyelerinin çeşitliliği olduğunu söylüyor. Karakter ne kadar problemli ve karmaşık bir hayat hikâyesine sahipse, onu canlandırmanın o kadar cazip hale geldiğini belirtiyor. Ergüçlü'nün bu tutkusu, onun oyunculukta derin karakterleri başarıyla canlandırmasının altında yatan motivasyonu gösteriyor.'İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü'den İtiraf Bedel Ödedim

Hazar Ergüçlü, "İnci Taneleri"nde 'Dilber' karakteriyle yıldızını parlatırken, oyunculuk yolculuğundaki zorluklara ve kişisel değişimine dair içten açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Gerçekçi karakter yorumları ve seçkin projelerdeki rolleriyle Ergüçlü, ekranlarda unutulmaz izler bırakmayı sürdürüyor.

09 Nis 2024 - 20:43 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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