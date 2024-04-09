Türkiye’yi etkisi altına alan çöl tozları Sertab Erener’i hastanelik etti

Çöl Tozları Erener'i Etkiledi

Kuzey Afrika kaynaklı ve Türkiye'nin Marmara ile Ege bölgelerinde etkisini gösteren çöl tozu, birçok kişi gibi ünlü şarkıcı Sertab Erener'i de olumsuz etkiledi. Polen sezonunun başlamasıyla birlikte sinüzit şikayetlerinde artış yaşayan Erener, doktor kontrolü sonrası eczane ziyareti gerçekleştirdi.

"Sinüzit Oldum"

59 yaşındaki sanatçı, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Erener, yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekerek, "Sinüzit oldum. Polen, toz, Afrika tozu ne varsa hepsi bir arada geldi. Ama genel olarak iyiyim," ifadelerini kullandı. Bu durum, sanatçının hayranları arasında endişe yarattı.

Müzikal Çalışmaları İçin "Başka Zamana"

Sertab Erener, müzikal çalışmaları hakkında konuşmak istemediğini belirtti. Sanatçı, sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin gölgesinde, müzik kariyeriyle ilgili sorulara, "Sokakta albüm konuşmayalım, başka zamana," şeklinde yanıt vererek, şimdilik odak noktasının sağlık olduğunu vurguladı.

Türkiye’yi etkisi altına alan çöl tozları, pek çok insanı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bıraktı. Ünlü şarkıcı Sertab Erener de bu durumdan nasibini alanlardan. Erener’in sinüzit şikayetleri ve sağlık durumu, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Sanatçının en kısa zamanda sağlığına kavuşması ve müzikal çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.