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Kamuda sıkı tasarruf tedbirleri başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında yeni dönem söylemleri ile ekonomide sıkı politika sinyalleri verdi

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
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Kamuda sıkı tasarruf tedbirleri başlıyor
Kamuda sıkı tasarruf tedbirleri başlıyor
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Kamuda sıkı tasarruf tedbirleri başlıyor

Kamu harcamalarında yeni dönemKamuda sıkı tasarruf tedbirleri başlıyor

Mehmet Şimşek'in tasarruf tedbirleri kapsamında kamu harcamalarını sıkı bir denetime tabi tutma kararını açıkladığı belirtilir.

Bütçe dışı harcama yokKamuda sıkı tasarruf tedbirleri başlıyor

Kamuda bütçe dışı herhangi bir harcamanın yapılmayacağı, özellikle yatırımların fiziki gerçekleşmelerine göre ödenek ayrılacağı vurgulanır.

Yatırımlarda önceliklendirme

Kamuda sıkı tasarruf tedbirleri başlıyor

 Tarımsal üretim, sulama ve baraj gibi nitelikli yatırımların öncelikli olduğu, diğer yatırımların ise daha dikkatli bir şekilde planlanacağı anlatılır.

Kamuda tasarruf önlemleri

 Yeni kamu binası alımının yasaklanması, yurt içi ve yurt dışı toplantıların kısıtlanması, kırtasiye ve temsil-ağırlama giderlerinin sıkı kontrol altına alınması gibi tasarruf önlemlerinden bahsedilir.

Araç kullanımında yeniliklerKamuda sıkı tasarruf tedbirleri başlıyor

Kamuda araç kullanımına getirilen sınırlamalar ve yeni araç alımlarında uygulanan katı kurallar üzerinde durulur.

# araç, üretim, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mehmet şimşek

09 Nis 2024 - 20:58 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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