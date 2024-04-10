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Bolu'dan 1.221 km uzaklıkta ama değer... Mengene Dağı’na yolculuk…

Bolu'nun Köroğlu Dağları bir yana uzaklarda macera arayanlar için harika bir alternatif. Mengene Dağı zirvesine yolculuk. Van'ın Başkale'sinden eşsiz manzaralar… Van Başkale'de yer alan ve 3.500 metre rakıma sahip Mengene Dağı'na nasıl tırmanılır?  Bu haberimiz dağcılık tutkunları için...

Arzu Sarı
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Bolu'dan 1.221 km uzaklıkta ama değer... Mengene Dağı’na yolculuk… mask
Bolu'dan 1.221 km uzaklıkta ama değer... Mengene Dağı’na yolculuk…
Bolu'dan 1.221 km uzaklıkta ama değer... Mengene Dağı’na yolculuk…
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Mengene Dağı'na tırmanış

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Bolu'dan 1.221 km uzaklıkta yer alan Mengene Dağı, macera arayan dağcılar için mükemmel bir seçenek sunuyor. 3.500 metre rakımıyla dikkat çeken bu dağ, kıvrımlı yapısı ve sürekli karla kaplı zirvesiyle biliniyor. Tırmanışa başlamadan önce, Yolçayır Mahallesi'ne araçla ulaşım sağlanıyor; buradan itibaren macera yürüyerek devam ediyor.

Bolu'dan 1.221 km uzaklıkta ama değer... Mengene Dağı’na yolculuk…

Zorlu bir rota

Mengene Dağı, tırmanışçılar için gerçek bir meydan okuma sunuyor. Dağın zorlu rotası ve belirsiz yolları, dağcılık deneyimini daha da heyecanlı hale getiriyor. Ancak, bu zorluklar aynı zamanda dağın daha az keşfedilmiş olmasına ve bilgilerin sınırlı kalmasına neden oluyor.

Kar, manzara ve çığ tehlikesi

Tırmanış sırasında dağcılar, Van Gölü Havzası'nın nefes kesen manzaralarını en yüksek noktadan gözlemleme fırsatı buluyor. Ancak, bu muhteşem manzaranın keyfini çıkarırken, özellikle Nisan ayında 6 metreye ulaşan kar kalınlığı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Bolu'dan 1.221 km uzaklıkta ama değer... Mengene Dağı’na yolculuk…

Tırmanış süresi ve zorluklar

Mengene Dağı'na yapılan tırmanış genellikle 12 saat sürüyor. Bu süreçte, dağcılar sert kış şartlarına ve çığ tehlikesine karşı hazırlıklı olmalı. Tırmanış ve iniş için aynı güzergahın kullanılması, dağın zorlu koşullarında güvenliği artırıyor.

Tırmanış için ipuçları

Mengene Dağı'na tırmanmayı planlayan dağcılar, yeterli hazırlık yapmalı ve her zaman güvenlik önlemlerini göz önünde bulundurmalı. Çığ riski, hava durumu ve ekipman kontrolü, bu maceraya çıkmadan önce dikkate alınması gereken önemli faktörler arasında yer alıyor.

Bolu'dan 1.221 km uzaklıkta ama değer... Mengene Dağı’na yolculuk…

Mengene Dağı'nda unutulmaz bir macera

Mengene Dağı, Van Gölü Havzası'nın eşsiz manzaralarını sunan ve dağcılık tutkunlarına unutulmaz bir macera vaat eden bir destinasyon. Zorlu tırmanışı ve doğal güzellikleriyle, her dağcının keşfetmek isteyeceği bir yer olarak öne çıkıyor.

Mengene Dağı'na yapılan tırmanış, doğa ve macera severler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bu zorlu ancak ödüllendirici yolculuk, her adımda doğanın muhteşem güzelliklerini keşfetme fırsatı sunarken, dağcıların sınırlarını zorlamalarını sağlıyor.

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10 Nis 2024 - 21:35 Bolu/ Bolu- Yaşam

Mahreç  Arzu Sarı

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