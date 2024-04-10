Uzmanı açıkladı tatlı patates her derde devaymış!

Hastalıklara karşı doğal kalkan

Tatlı patates, yalnızca mutfaklarımızda değil, aynı zamanda sağlık alanında da gerçek bir kahraman olarak öne çıkıyor. Giderek artan popülaritesiyle tatlı patates, besin değerleri ve sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle adından sıkça söz ettiriyor. Peki, bu mucizevi besin hangi hastalıklara iyi geliyor ve nasıl tüketilmeli? İşte, tatlı patatesin sağlığa faydaları ve tüketim önerileri...

Tatlı patatesin keşfi ve tarihçesi

Tatlı patates (Ipomoea batatas), ilk olarak 1492 yılında Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basmasıyla keşfedildi. Ancak, bu bitkinin tarihi MÖ 750'ye kadar uzanıyor ve Peru'da yetiştirildiğine dair pek çok kaynak bulunuyor. ABD'nin tropikal bölgeleri başta olmak üzere, ılıman iklimlerde de yaygın olarak yetiştirilen tatlı patates, özellikle ABD'nin güney kesimleri, Hawaii, Japonya ve Rusya'nın bazı bölgelerinde popüler.

Göz sağlığından kansere karşı koruma

Diyetisyen Gülçin Işık, tatlı patatesin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Işık'a göre, tatlı patates, diyabetten hipertansiyona, kanserden romatizmaya kadar pek çok hastalıkta olumlu etkiler gösteriyor. Özellikle içerdiği yüksek doz beta karoten (A vitamini) ile göz sağlığını destekliyor ve romatizmal hastalıklar üzerinde iyileştirici etkiler sunuyor.

Kanser hücrelerine karşı savaşçı

Tayvan'da yapılan bir araştırma, tatlı patatesin içerdiği antosiyanin adlı maddenin, kanser hücrelerinin çoğalmasını durdurucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Bu, tatlı patatesi, kansere karşı korunmada değerli bir besin yapar.

Zihinsel sağlık ve sindirim sistemi dostu

Işık, tatlı patatesin içerdiği zengin çinko, magnezyum ve kalsiyum gibi minerallerin, anksiyete ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarına iyi geldiğini belirtiyor. Ayrıca, lif açısından zengin yapısıyla sindirim sistemini düzenleyici özelliklere sahip.

Kalp sağlığını koruyor

Kalp ve damar sağlığı üzerinde de olumlu etkileri olan tatlı patates, kolesterolün sertleşmesini ve damar tıkanıklıklarını engelleyerek kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

Tatlı patatesin çeşitli kullanım yolları

Tatlı patatesin kullanım alanı oldukça geniştir. Ekmeklerde, çorbalar da, kumpir gibi çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Haşlanarak, fırınlanarak ya da püre haline getirilerek tüketilebilir. Ayrıca sütlü tatlılarda da tatlı patatese rastlamak mümkündür.