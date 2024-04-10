Sağlık turizminde alarm: piyasada ki rekabet gelirleri eritiyor

Sağlık turizmi, son yıllarda Türkiye'nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline geldi. Özellikle Antalya, bu alanda dünya çapında önemli bir merkez olarak kendini kanıtlamış durumda. Ancak, sektördeki hızlı büyüme ve artan rekabet, hem hizmet kalitesinde hem de gelirlerde düşüşe neden oluyor. Bu durum, sektörde faaliyet gösteren profesyoneller ve acenteler arasında ciddi endişelere yol açıyor.

Rekabetin getirdiği zorluklar ve gelir kaybı

2023 yılında kayıtlı işlemlerden elde edilen 450 milyon dolarlık gelir, sektörün ne kadar cazip olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak, acente sayısındaki hızlı artış ve ekonomik daralmanın getirdiği "vahşi rekabet", hem gelirleri hem de hizmet kalitesini olumsuz etkiliyor.

Yerli hasta ve fiyat dengesizliği

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, dental turizmde yaşanan fiyat dengesizliğine dikkat çekiyor. 2011'de yapılan düzenlemeyle, yerli hastaların yabancı hastalara göre daha fazla ücret ödeme durumuna geldiğini belirtiyor. Yücel, rekabetin fiyatları aşağı çektiğini ve bu durumun sektördeki gelirleri düşürdüğünü ifade ediyor.

Sektördeki sorunlar ve çözüm önerileri

Antalya'daki sağlık turizmi acenteleri de durumdan rahatsız. CK Health Genel Müdürü Cengiz Kutlu ve Kurucu Ortağı Canan Baş Kutlu, fiyatlar ve hizmet standartları konusunda düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurguluyorlar. Özellikle etik dışı uygulamaların önlenmesi ve sağlık turizminde kalitenin artırılması için standartların belirlenmesi gerektiğini dile getiriyorlar.

Sağlıkçı çalıştırma zorunluluğu ve pilot bölge uygulaması

Acentelerde sağlık kökenli bir uzmanın bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesi, yanlış anlaşılmalara ve tasnif hatalarına karşı önlem olarak öneriliyor. Ayrıca, sağlık turizminde pilot bölge uygulamasıyla, standartların belirlenip diğer illere yayılmasının daha etkili olacağı ifade ediliyor.