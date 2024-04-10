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Seçimi kaybeden Kaynaşlı Belediye Başkanı, Bolu Milletvekili'nin üzerine yürüdü!

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde seçimi kazanan MHP’li Efdal Altundal’ın devir teslim töreninde, belediye seçimlerini kaybeden eski belediye başkanı Birol Şahin, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül’le tartıştı. Milletvekili Akgül’e küfür ve hakaretler ederek üstüne yürüyen Şahin, milletvekilinin üzerine çiçek fırlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Seçimi kaybeden Kaynaşlı Belediye Başkanı, Bolu Milletvekili'nin üzerine yürüdü! mask
Seçimi kaybeden Kaynaşlı Belediye Başkanı, Bolu Milletvekili'nin üzerine yürüdü!
Seçimi kaybeden Kaynaşlı Belediye Başkanı, Bolu Milletvekili'nin üzerine yürüdü!
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Kaynaşlı ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi’nin adayı mevcut Belediye Başkanı Birol Şahin’e 894 oy fark atan MHP’li Efdal Altundal seçimi kazandı. Seçimin ardından Kaynaşlı Belediye Başkanlığı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene seçimleri kazanan Efdal Altundal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve partililer katıldı.

Seçimi kaybeden Kaynaşlı Belediye Başkanı, Bolu Milletvekili'nin üzerine yürüdü!

Akgül'e hakaret

A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle Mart 2020'de MHP'den ihraç edilen eski Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada partisinden ihraç sürecine değindi. Milletvekili Akgül, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözleri sebebiyle Şahin’e müdahale ederek, ifadeleri doğru bulmadığını söyledi.

Seçimi kaybeden Kaynaşlı Belediye Başkanı, Bolu Milletvekili'nin üzerine yürüdü!

Bunun üzerine Şahin, Akgül’e "Sen kimsin" diyerek küfür ve hakaretler savurdu. Şahin, daha sonra ayağa kalkıp masada bulunan çiçeği İsmail Akgül’e fırlatarak küfür ve hakaretlerine devam edip üzerine yürüdü. O anlar kameralara yansırken, olay odadakilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşanan olayların ardından devir teslim töreni tamamlandı.

Seçimi kaybeden Kaynaşlı Belediye Başkanı, Bolu Milletvekili'nin üzerine yürüdü!

“Cahiliye dönemini kapatarak, hizmet dönemini başlattık”

MHP’li Başkan Efdal Altundal’ın makamında fotoğraf çektirerek paylaşım yapan MHP Milletvekili İsmail Akgül, "Belediyemizi teslim aldık. Kaynaşlı ilçemizde cahiliye dönemini kapatarak, hizmet dönemini başlattık. Biz Müslümanlığı ve adaletli olmayı size öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

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10 Nis 2024 - 01:15 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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