Bolu'da Bayram Yoğunluğuna Karşı Önemli Tedbir: Kamyon ve Tırlara Geçiş Yasağı

Bayram Dönüşünde Trafik Rahatlıyor
Tatilin bitimiyle birlikte memleketlerine ve tatil beldelerinden dönen vatandaşların yolculuğunu güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlaması için Bolu Valiliği önemli bir adım attı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde, kamyon, çekici ve tanker gibi büyük araçların geçişine 24 saat süreyle yasak getirildi. Bu yasak, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'ten 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.
Alınan Önlemler ve Yasaklanan Güzergahlar
Ramazan Bayramı tatili ve eğitim-öğretim dönemi ara tatilinin birleşmesiyle oluşacak yoğun trafiği en aza indirmek amacıyla, Bolu Valiliği tarafından alınan karar gereği; D-100 Karayolu'nun Karabük-Bolu ve Bolu- Düzce il sınırları arasında, Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu ve Bolu-Düzce il sınırları arasında, ve D-750 Karayolu'nun Ankara-Bolu il sınırından Gerede ilçesine kadar olan kısımlarında, büyük araçların İstanbul istikametine seyri yasaklandı. Bu karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca alındı.
Trafik Güvenliği ve Akışının Sağlanması
Bolu Valiliği, bayram dönüşü oluşabilecek trafik yoğunluğunu ve bunun sonucunda meydana gelebilecek olumsuzlukları en aza indirgemek için kamyon, çekici ve tanker gibi ağır vasıtaların belirli güzergahlarda geçişini yasaklama kararı aldı. Bu kararla birlikte, hem trafik akışının daha düzenli hale gelmesi hem de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.