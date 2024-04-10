Düzce'de bayram günü iki büyük kaza: 3 Yaralı

Çoban Mevkiindeki Talihsiz Çarpışma

İlk kaza, Düzce'nin yoğun trafikli arterlerinden biri olan Çoban mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram K. yönetimindeki 81 ADD 800 plakalı Peugeot otomobil, Akçakoca istikametine doğru ilerlerken, endüstri meslek lisesi önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 74 yaşındaki İsmail G.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya savrulan yaşlı adam, yola düşerek ağır yaralandı. Kaza yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, gerekli müdahalelerin ardından yaralıları hastaneye ulaştırdı.

D-655 Karayolunda Zincirleme Tehlike

Aynı dakikalar içinde, D-655 karayolu üzerinde ikinci bir felaket daha yaşandı. Akçakoca'dan Düzce yönüne ilerleyen kimliği belirsiz bir araç ile İlhan T. ve Turan U. tarafından yönetilen 81 ABR 556 plakalı Toyota otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç, Ferdi T.'nin kullandığı 81 ADP 428 plakalı motosikleti de aralarına kattı. Motosiklet sürücüsü Ferdi T., yaşanan zincirleme kaza sonucu yaralandı ve hemen hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Her iki kaza hakkında detaylı incelemeler devam ederken, yetkililer olayların nedenlerini ve sorumlularını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür kazalar, bayram gibi özel günlerde artan trafik hacmi ve dikkatsiz sürücü davranışlarının tehlikelerini bir kez daha ortaya koyuyor.