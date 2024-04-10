Düzce'de Bayram Sofralarını Süsleyen Ev Yapımı Baklavalar

Doğallık ve Lezzet Bir Arada

Ev baklavası üreten Rukiye Tuna, ürünlerinde insan sağlığına zarar verebilecek hiçbir madde kullanmadığını belirtiyor. Tuna, doğal yoğurt ve süt gibi malzemelerle hazırlanan şerbetin, baklavanın lezzetini artırdığını ve tatlıcıda yapılan baklavalara göre daha ağızda dağılan bir yapıya sahip olduğunu ifade ediyor. Ev yapımı baklavanın makine kullanılmadan yapıldığı için düzensiz kesilebileceğini, ancak bu durumun tatlıya özgün bir dokunuş kattığını vurguluyor.

Geleneksel Tariflerle Baklava Yapımı

Rukiye Tuna, ev yapımı baklavanın tarifini de paylaşıyor. Tarife göre, iki yumurta, birer bardak sıvı yağ, süt, yoğurt, biraz kaymak veya tereyağı, kabartma tozu ve vanilya kullanılıyor. Malzemeler yoğrulduktan sonra, elde edilen hamur bezelere ayrılıyor ve her biri ayrı ayrı açılarak baklava hamuru hazırlanıyor. İçerisine bol miktarda ceviz eklenen baklava, özel bir teknikle dilimlenerek fırında pişiriliyor.

Bayram Sofralarını Renklendiren Tatlar

Düzce'deki ev hanımları tarafından yapılan ev yapımı baklavalar, özellikle bayram dönemlerinde yoğun talep görüyor. Tatlıları hazırlama süreci, büyük bir titizlik ve emek gerektiriyor. Geleneksel tatlarla bayram sofralarını süslemek isteyenler, bu lezzetli ve doğal baklavaları tercih ediyor.

Bu özel ve doğal tatlar, Düzce'de bayram sofralarını zenginleştirirken, maharetli ev hanımlarına da ek gelir imkanı sağlıyor. Ev yapımı baklavalar, sağlıklı malzemeler ve özverili çalışma ile hazırlanıyor, bayramların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.