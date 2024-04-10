- Gündem

Düzce'de Bayram Sofralarını Süsleyen Ev Yapımı Baklavalar

Düzce, bayram hazırlıkları kapsamında ev yapımı baklavaların merkezi haline geldi. Şehirdeki yetenekli ev hanımları, özel günlerde misafirlere ikram edilmek üzere doğal malzemelerle hazırladıkları lezzetli baklavaları sunuyor. Bu geleneksel tatlı, bayram sofralarının vazgeçilmez bir parçası olarak yerini alırken, aynı zamanda ev hanımlarına ekonomik bir gelir kaynağı sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Düzce'de Bayram Sofralarını Süsleyen Ev Yapımı Baklavalar mask
Düzce'de Bayram Sofralarını Süsleyen Ev Yapımı Baklavalar
Düzce'de Bayram Sofralarını Süsleyen Ev Yapımı Baklavalar
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Doğallık ve Lezzet Bir Arada
Ev baklavası üreten Rukiye Tuna, ürünlerinde insan sağlığına zarar verebilecek hiçbir madde kullanmadığını belirtiyor. Tuna, doğal yoğurt ve süt gibi malzemelerle hazırlanan şerbetin, baklavanın lezzetini artırdığını ve tatlıcıda yapılan baklavalara göre daha ağızda dağılan bir yapıya sahip olduğunu ifade ediyor. Ev yapımı baklavanın makine kullanılmadan yapıldığı için düzensiz kesilebileceğini, ancak bu durumun tatlıya özgün bir dokunuş kattığını vurguluyor.

Düzce'de Bayram Sofralarını Süsleyen Ev Yapımı Baklavalar

Geleneksel Tariflerle Baklava Yapımı
Rukiye Tuna, ev yapımı baklavanın tarifini de paylaşıyor. Tarife göre, iki yumurta, birer bardak sıvı yağ, süt, yoğurt, biraz kaymak veya tereyağı, kabartma tozu ve vanilya kullanılıyor. Malzemeler yoğrulduktan sonra, elde edilen hamur bezelere ayrılıyor ve her biri ayrı ayrı açılarak baklava hamuru hazırlanıyor. İçerisine bol miktarda ceviz eklenen baklava, özel bir teknikle dilimlenerek fırında pişiriliyor.Düzce'de Bayram Sofralarını Süsleyen Ev Yapımı Baklavalar

Bayram Sofralarını Renklendiren Tatlar
Düzce'deki ev hanımları tarafından yapılan ev yapımı baklavalar, özellikle bayram dönemlerinde yoğun talep görüyor. Tatlıları hazırlama süreci, büyük bir titizlik ve emek gerektiriyor. Geleneksel tatlarla bayram sofralarını süslemek isteyenler, bu lezzetli ve doğal baklavaları tercih ediyor.Düzce'de Bayram Sofralarını Süsleyen Ev Yapımı Baklavalar

Bu özel ve doğal tatlar, Düzce'de bayram sofralarını zenginleştirirken, maharetli ev hanımlarına da ek gelir imkanı sağlıyor. Ev yapımı baklavalar, sağlıklı malzemeler ve özverili çalışma ile hazırlanıyor, bayramların vazgeçilmez lezzeti olmaya devam ediyor.

# düzce

10 Nis 2024 - 11:23 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL