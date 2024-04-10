İtfaiye Kahramanları: Çocukların Umudu Oldu

Top Ağaçta Mahsur Kaldı

Bir grup çocuk, okulun bahçesinde neşe içinde futbol oynarken, topun kontrolsüz bir şekilde uçuşup, sokakta yükselen bir ağacın dalları arasına sıkışmasıyla eğlenceleri yarım kaldı. Çocukların sevinci, topun ağaç dallarında asılı kalmasıyla endişeye dönüştü.

Çocukların İmdadına İtfaiye Yetişti

Safranbolu Belediyesi'ne ait acil yardım hattına ulaşan çocuklar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, olay yerine hızla yönlendirildi. Profesyonel ve hızlı müdahale ile ağaçta mahsur kalan top, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, çocuklara teslim edildi.

Mutlu Son: Oyun Devam Ediyor

İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle topuna kavuşan çocuklar, büyük bir sevinç yaşadı. Teşekkürlerini ileten minik futbolcular, kurtarılan top ile oyunlarına kaldıkları yerden devam etti.