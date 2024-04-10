Polis Haftası'nın Yıldızı: Narkotik Köpeği Dora

Vatandaşlar ve Çocuklar Dora'ya Büyük İlgi Gösterdi
Etkinlik kapsamında, özellikle narkotik köpeği Dora, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini üzerine çekti. İnsanların korkularını bir kenara bırakıp Dora ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri görüldü. Narkotik köpeğinin sevimliliği ve yaklaşımı, etkinliğe ayrı bir renk kattı.
Eğitim ve Tanıtım Bir Arada
Polis teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte, ziyaretçilere teşkilatın projeleri ve kullanılan teçhizatlar hakkında bilgiler verildi. Etkinliğe katılan Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının halkla iç içe olduğunu ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiğini ifade etti. Standlarda dağıtılan broşürler ve hediyelerle, halkın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amaçlandı.
Toplum ve Polis El Ele
Emniyet Müdürü Köse'nin vurguladığı gibi, polis teşkilatı, suçla mücadelede ve halkın güvenliğini sağlamada vatandaşlarla işbirliğine büyük önem veriyor. "Hep birlikte çok güçlüyüz, hep birlikte başaracağız" mesajıyla, Karabük halkının Ramazan Bayramı kutlandı ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.