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Polis Haftası'nın Yıldızı: Narkotik Köpeği Dora

Karabük'te, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü anısına düzenlenen "Polis Haftası" etkinlikleri, kent sakinlerinin yoğun ilgisini çekti. Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan stantlarla, polis teşkilatının çeşitli projeleri ve teçhizatları vatandaşlara tanıtıldı. Bu özel haftada, narkotik köpeği Dora ise etkinliğin parlayan yıldızı oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Polis Haftası'nın Yıldızı: Narkotik Köpeği Dora mask
Polis Haftası'nın Yıldızı: Narkotik Köpeği Dora
Polis Haftası'nın Yıldızı: Narkotik Köpeği Dora
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Vatandaşlar ve Çocuklar Dora'ya Büyük İlgi Gösterdi
Etkinlik kapsamında, özellikle narkotik köpeği Dora, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini üzerine çekti. İnsanların korkularını bir kenara bırakıp Dora ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri görüldü. Narkotik köpeğinin sevimliliği ve yaklaşımı, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Polis Haftası'nın Yıldızı: Narkotik Köpeği Dora

Eğitim ve Tanıtım Bir Arada
Polis teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte, ziyaretçilere teşkilatın projeleri ve kullanılan teçhizatlar hakkında bilgiler verildi. Etkinliğe katılan Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının halkla iç içe olduğunu ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiğini ifade etti. Standlarda dağıtılan broşürler ve hediyelerle, halkın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amaçlandı.

Polis Haftası'nın Yıldızı: Narkotik Köpeği Dora

Toplum ve Polis El Ele
Emniyet Müdürü Köse'nin vurguladığı gibi, polis teşkilatı, suçla mücadelede ve halkın güvenliğini sağlamada vatandaşlarla işbirliğine büyük önem veriyor. "Hep birlikte çok güçlüyüz, hep birlikte başaracağız" mesajıyla, Karabük halkının Ramazan Bayramı kutlandı ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.

Polis Haftası'nın Yıldızı: Narkotik Köpeği Dora

# polis, eğitim, ramazan, karabük

10 Nis 2024 - 11:38 Karabük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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