Polis Haftası'nın Yıldızı: Narkotik Köpeği Dora

Vatandaşlar ve Çocuklar Dora'ya Büyük İlgi Gösterdi

Etkinlik kapsamında, özellikle narkotik köpeği Dora, hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgisini üzerine çekti. İnsanların korkularını bir kenara bırakıp Dora ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdikleri görüldü. Narkotik köpeğinin sevimliliği ve yaklaşımı, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Eğitim ve Tanıtım Bir Arada

Polis teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte, ziyaretçilere teşkilatın projeleri ve kullanılan teçhizatlar hakkında bilgiler verildi. Etkinliğe katılan Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının halkla iç içe olduğunu ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçmek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiğini ifade etti. Standlarda dağıtılan broşürler ve hediyelerle, halkın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amaçlandı.

Toplum ve Polis El Ele

Emniyet Müdürü Köse'nin vurguladığı gibi, polis teşkilatı, suçla mücadelede ve halkın güvenliğini sağlamada vatandaşlarla işbirliğine büyük önem veriyor. "Hep birlikte çok güçlüyüz, hep birlikte başaracağız" mesajıyla, Karabük halkının Ramazan Bayramı kutlandı ve toplumsal dayanışmanın önemi vurgulandı.