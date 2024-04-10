Bayram sevinci yerini hüzne bıraktı! ölümlü kaza

Bayram Sevinci Yasa Dönüştü

Araç ilçesinde meydana gelen bu feci kaza, bir ailenin bayram tatilini karanlığa bürüdü. İstanbul'dan yola çıkarak Kastamonu'nun doğal güzelliklerine doğru yol alan İlhan Araç ve ailesi, beklenmedik bir şekilde kaza kurbanı oldu. Otomobilin yoldan çıkıp takla atması sonucu İlhan Araç ile aynı araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Acil Müdahale ve Kayıplar

Yaralılar, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Araç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan İlhan Araç, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrasında ilgili makamlar tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Kaza yerinde yapılan ilk incelemeler ve toplanan deliller, kazanın nedenlerinin aydınlatılması için kritik öneme sahip. Kastamonu ve Araç ilçesi yetkilileri, kazanın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek üzere titiz bir soruşturma yürütüyor.