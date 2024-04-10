Lezzet hazinesi: Coğrafi işaretli pastırma! bayramların vazgeçilmezi

Ramazan ve Bayram Sofralarının Baş Tacı

Ramazan ayı boyunca iftar sofralarını süsleyen Kastamonu pastırması, Bayram süresince de lezzet şöleninin devamı niteliğinde. Kastamonu'ya özgü bu lezzet, Ramazan Bayramı'nı Kastamonu'da geçirmek isteyenler için adeta bir çekim merkezi oluşturuyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen vatandaşlar, tatil için tercih ettikleri bu kentte, pastırmanın yanı sıra yöresel sucukları da tatma fırsatı buluyorlar.

Asırlık Bir Geleneğin Mirasçıları

Karaosmanoğlu ailesi, 1923 yılından bu yana devam eden bir meslek geleneğinin bugünkü temsilcileri. Dededen toruna geçen bu önemli mesleği sürdüren Fatih Karaosmanoğlu, Ramazan yoğunluğunun sürdüğünü ve dışarıdan gelen gurbetçilerin pastırma alışverişi yaptığını belirtiyor. Aile, bu geleneği gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Bayramın Özel Lezzeti: Kastamonu Pastırması

Kastamonu pastırmasının sağlıklı ve doğal bir lezzet olduğunu vurgulayan Aysun Yeniköy, Ramazan ayında olduğu gibi Bayram'da da sofraların baş köşesinde yerini alacağını söylüyor. Yeniköy, Kastamonu pastırmasının hem geleneksel yemeklerde hem de sade tüketimde eşsiz bir tat sunduğunu belirtiyor.

Kastamonu Pastırması: Bir Lezzet Serüveni

Kastamonu pastırmasının zengin tarihi ve kültürel mirası, hem yerel halkın hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu özel lezzet, geleneksel Türk mutfağının en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor ve bayram sofralarında olmazsa olmaz bir yere sahip.