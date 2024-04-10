Bolu CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç Ramazan Bayramı'nı kutladı

Yeniden bir bayrama ulaşmanın sevinci

Başkan Uç, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte içlerindeki sevinci dile getirdi. Ülkelerine ve Bolu'larına huzur, mutluluk ve refah dilediğini ifade ederek, büyüklerine saygılarını, küçüklerine ise sevgilerini iletti. Bolu halkına sağlık, sevinç ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

Samimi Ramazan Bayramı kutlaması

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Bolu halkına Ramazan Bayramı için içten bir mesaj gönderdi. Yardımlaşmanın önemine değinerek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan öncülüğünde gerçekleşen yardım çalışmalarını hatırlattı ve ihtiyaç sahiplerine olan desteğin süreceğini belirtti.