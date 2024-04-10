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Bolu CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç Ramazan Bayramı'nı kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Bolu halkını Ramazan Bayramı'nı samimi bir mesajla kutladı. Başkan Uç, Ramazan ayının bereketi ve yardımlaşma ruhunun yoğun yaşandığını belirtti ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan liderliğindeki yardım faaliyetlerine dikkat çekti. İhtiyaç sahiplerine olan desteğin devam edeceğini vurguladı.

Arzu Sarı
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Bolu CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç Ramazan Bayramı'nı kutladı mask
Bolu CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç Ramazan Bayramı'nı kutladı
Bolu CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç Ramazan Bayramı'nı kutladı
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Yeniden bir bayrama ulaşmanın sevinci

Başkan Uç, Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte içlerindeki sevinci dile getirdi. Ülkelerine ve Bolu'larına huzur, mutluluk ve refah dilediğini ifade ederek, büyüklerine saygılarını, küçüklerine ise sevgilerini iletti. Bolu halkına sağlık, sevinç ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.

Bolu CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç Ramazan Bayramı'nı kutladı

Samimi Ramazan Bayramı kutlaması

CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, Bolu halkına Ramazan Bayramı için içten bir mesaj gönderdi. Yardımlaşmanın önemine değinerek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan öncülüğünde gerçekleşen yardım çalışmalarını hatırlattı ve ihtiyaç sahiplerine olan desteğin süreceğini belirtti.

Bolu CHP Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç Ramazan Bayramı'nı kutladı
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10 Nis 2024 - 13:29 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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