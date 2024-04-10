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Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı

Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi...

Anadolu Ajansı
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Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı mask
Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
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Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı

Anıtpark'ta düzenlenen törene katılan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı

Tören, saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı

Emniyet müdür yardımcıları, idareciler ve polis memurları da törende yer aldı.

 

Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı kutlandı
# polis

10 Nis 2024 - 15:03 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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