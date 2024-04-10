 Ticaret Bakanlığı açıkladı! Ateşkes ilan edilene kadar ticaret yok!

Türkiye'den İsrail'e tarihi yaptırım

Türkiye Ticaret Bakanlığı'nın 9 Nisan 2024 tarihinde duyurduğu, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamaları, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bu kısıtlamalar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü ve uluslararası toplum tarafından topyekün bir katliam olarak nitelendirilen saldırılarının ardından geldi. Gazze'de yaşanan insanlık dramı, sivil kayıpların artması ve fiziki yıkımın boyutları, Türkiye'nin aldığı bu kararın temelini oluşturuyor.

Bir bölgenin çığlığı

Bakanlık açıklamasında, Gazze Şeridi'nde yaşananlar detaylandırıldı: Masum Filistinlilerin hayatını kaybetmesi, yüzbinlerce insanın yaralanması ve büyük bir yıkımın yaşanması. Açıklamada, Gazze'deki insanların açlıkla ve çeşitli yokluklarla mücadele ettiği, temel ihtiyaç maddelerine ve tıbbi yardıma erişimin engellendiği vurgulandı. Bu durumun salgın hastalıkların yayılmasına ve açlıktan ölümlerin artmasına neden olduğu belirtildi.

Türkiye'nin İnsani diplomasisi ve uluslararası çağrılar

Türkiye'nin, Gazze Şeridi'ne yönelik yardım çabaları ve uluslararası arenada yürüttüğü diplomatik girişimler, bakanlık açıklamasında öne çıkan diğer konulardan. Türkiye, binlerce hasta tahliyesi de dahil olmak üzere, Gazze halkına on binlerce tonluk yardım ulaştıran dünyada öncü iki ülkeden biri olarak tanımlandı. Ancak İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiği ve uluslararası toplumun ateşkes çağrılarını görmezden geldiği ifade edildi.

İhracat kısıtlamasının detayları ve beklentiler

Türkiye'nin İsrail'e yönelik aldığı ihracat kısıtlama kararı, 54 ürün grubunu kapsıyor. Bu kısıtlama, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip, Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaşmasına izin verene kadar yürürlükte kalacak. Türkiye, bu kararın gereklerini derhal yürütme taahhüdünde bulunurken, uluslararası camianın da İsrail'e baskı yapmasını bekliyor.

Uluslararası hukuk ve İsrail'in sorumlulukları

Bakanlık, BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası kurumların İsrail hakkında almış olduğu kararları hatırlatarak, bu kararların hukuken bağlayıcı olduğunu vurguladı. Türkiye'nin, bu kararların uygulanmasının takipçisi olacağını ve İsrail'in uluslararası hukuka uygun hareket etmesi için gereken tüm diplomatik çabaları sürdüreceğini belirtti.

İşte kısıtlama getirilen ürünlerin listesi