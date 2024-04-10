Memur ve memur emeklisinin zam oranları temmuz ayında yeniden gündeme gelecek

Emekli zamlarında büyük fark: memurlar ve emekliler risk altında
Temmuz ayı, Türkiye'de milyonlarca emekli için zam ayı olarak belirlenmişken, farklı emekli grupları arasında önemli maaş farklılıklarının ortaya çıkması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri enflasyon oranında artış alırken, memur ve memur emeklileri için durum daha karmaşık hale geliyor. Bu durum, memurlar ve memur emeklileri arasında ciddi bir eşitsizlik oluşturabilecek gibi görünüyor.
Enflasyon karşısında emeklilerin durumu
Haziran ayı itibariyle, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamları, temmuz ayında uygulanacak emekli zamlarını doğrudan etkileyecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri için enflasyon oranında bir artış öngörülürken, memur emeklilerinin durumu daha farklı bir tablo çiziyor.
Memurlar ve emekliler için zorlu zam süreci
Memur ve memur emeklileri için zam hesaplaması, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı olmak üzere iki temel unsurdan oluşuyor. Eğer altı aylık enflasyon yüzde 23.5 olarak gerçekleşirse, memur ve memur emeklileri için yüzde 7.39 oranında bir enflasyon farkı ortaya çıkacak. Temmuz ayında yapılması planlanan yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile birlikte, toplam artış oranı yüzde 18.13'e ulaşacak. Bu durum, gerçekleşen enflasyona göre 5.37 puan daha az bir artış anlamına geliyor.
Önceki dönemlerdeki eşitsizlik ve tepkiler
Yıl başında benzer bir eşitsizlik durumu, işçi emeklileri aleyhine yaşanmış ve konu hakkında yoğun tepkiler ortaya çıkmıştı. Toplumsal baskılar sonucu yapılan düzenlemeler ile zam oranları eşitlenmişti. Ancak, şu anki dönemde seçimlerin gündemde olmaması, memur ve memur emeklilerine ek zam yapılmasını zorlaştırıyor.
Merkez Bankası'nın zam tavsiyesi
Merkez Bankası, ücret zamlarının geçmiş enflasyona göre değil, gelecek enflasyon tahminlerine göre ayarlanmasını tavsiye ediyor. Bu yaklaşım, ücret artışlarının enflasyonist baskıları daha da artırmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Ancak bu tavsiyenin mevcut zam tartışmalarına nasıl bir etkisi olacağı henüz belirsiz.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.