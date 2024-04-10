Memur ve memur emeklisinin zam oranları temmuz ayında yeniden gündeme gelecek

Emekli zamlarında büyük fark: memurlar ve emekliler risk altında

Temmuz ayı, Türkiye'de milyonlarca emekli için zam ayı olarak belirlenmişken, farklı emekli grupları arasında önemli maaş farklılıklarının ortaya çıkması bekleniyor. Yapılan hesaplamalara göre, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri enflasyon oranında artış alırken, memur ve memur emeklileri için durum daha karmaşık hale geliyor. Bu durum, memurlar ve memur emeklileri arasında ciddi bir eşitsizlik oluşturabilecek gibi görünüyor.

Enflasyon karşısında emeklilerin durumu

Haziran ayı itibariyle, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon rakamları, temmuz ayında uygulanacak emekli zamlarını doğrudan etkileyecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri için enflasyon oranında bir artış öngörülürken, memur emeklilerinin durumu daha farklı bir tablo çiziyor.

Memurlar ve emekliler için zorlu zam süreci

Memur ve memur emeklileri için zam hesaplaması, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı olmak üzere iki temel unsurdan oluşuyor. Eğer altı aylık enflasyon yüzde 23.5 olarak gerçekleşirse, memur ve memur emeklileri için yüzde 7.39 oranında bir enflasyon farkı ortaya çıkacak. Temmuz ayında yapılması planlanan yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile birlikte, toplam artış oranı yüzde 18.13'e ulaşacak. Bu durum, gerçekleşen enflasyona göre 5.37 puan daha az bir artış anlamına geliyor.

Önceki dönemlerdeki eşitsizlik ve tepkiler

Yıl başında benzer bir eşitsizlik durumu, işçi emeklileri aleyhine yaşanmış ve konu hakkında yoğun tepkiler ortaya çıkmıştı. Toplumsal baskılar sonucu yapılan düzenlemeler ile zam oranları eşitlenmişti. Ancak, şu anki dönemde seçimlerin gündemde olmaması, memur ve memur emeklilerine ek zam yapılmasını zorlaştırıyor.

Merkez Bankası'nın zam tavsiyesi

Merkez Bankası, ücret zamlarının geçmiş enflasyona göre değil, gelecek enflasyon tahminlerine göre ayarlanmasını tavsiye ediyor. Bu yaklaşım, ücret artışlarının enflasyonist baskıları daha da artırmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Ancak bu tavsiyenin mevcut zam tartışmalarına nasıl bir etkisi olacağı henüz belirsiz.