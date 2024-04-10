Bolu’da bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti

Bayramlaşma halkalarının yapıldığı camilerde, İsrail’in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze halkı için eller semaya açıldı. Bolu'da çok sayıda kişi, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan tarihi Yıldırım Bayezid Camisi’ni doldurdu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın vaazını dinledikten sonra bayram namazını kılan cemaat, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı. Büyükleriyle camiye gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.

Mudurnu’da da bayramlaşma geleneği devam etti

Mudurnu ilçesinin tarihi Yıldırım Beyazid Camiinde de vatandaşlar safları doldurdu. Bayram namazını kılan cemaat, sonrasında bayramlaştı.