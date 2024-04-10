- Gündem

Bolu’da bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti

Bolu’da vatandaşlar Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu’da bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti mask
Bolu’da bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti
Bolu’da bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti
Haber albümü için resme tıklayın

Bayramlaşma halkalarının yapıldığı camilerde, İsrail’in 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze halkı için eller semaya açıldı. Bolu'da çok sayıda kişi, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan tarihi Yıldırım Bayezid Camisi’ni doldurdu. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın vaazını dinledikten sonra bayram namazını kılan cemaat, okunan hutbe ve duanın ardından birbirleriyle bayramlaştı. Büyükleriyle camiye gelen çocuklara bayram harçlıkları verildi.
Mudurnu’da da bayramlaşma geleneği devam etti

Bolu’da bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti

Mudurnu ilçesinin tarihi Yıldırım Beyazid Camiinde de vatandaşlar safları doldurdu. Bayram namazını kılan cemaat, sonrasında bayramlaştı.
# mudurnu

10 Nis 2024 - 16:28 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL