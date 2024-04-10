10 Nis 2024 - 16:39- Gündem G:

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köpek havuza düştü boğulmaktan son anda kurtuldu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde köpeklerin kovalaması neticesinde havuza düşen ve boğulmak üzere olan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köpek havuza düştü boğulmaktan son anda kurtuldu mask
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köpek havuza düştü boğulmaktan son anda kurtuldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köpek havuza düştü boğulmaktan son anda kurtuldu
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köpek havuza düştü boğulmaktan son anda kurtulduEdinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinin Seyrancık Mahallesi’nde Gamze Kaygı’ya ait yavru köpek mahalle çevresinde dolaşırken başka köpekler tarafından kovalandı. Köpeklerden korkarak kaçan yavru köpek, mahallede bulunan evin bahçesine sığındı. Yavru köpek, o sırada bahçede bulunan havuza düştü. "İmdat" isimli köpek boğulmak üzereyken çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu esnada yavru köpeği İmdat’ı arayan Gamze Kaygı, köpeğini sudan kurtaran vatandaşlardan teslim aldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köpek havuza düştü boğulmaktan son anda kurtuldu

Yavru köpeğinin korktuğunu ifade eden Gamze Kaygı, "İmdat'ı köpekler kovalamış. Annem durumu fark etmiş. Köpeğimiz çok korkmuş ve havuza düşmüş. Boğulmak üzereyken kurtardılar” dedi.
# mudurnu

10 Nis 2024 - 16:39 Bolu/ Mudurnu- Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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