Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir köpek havuza düştü boğulmaktan son anda kurtuldu

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesinin Seyrancık Mahallesi’nde Gamze Kaygı’ya ait yavru köpek mahalle çevresinde dolaşırken başka köpekler tarafından kovalandı. Köpeklerden korkarak kaçan yavru köpek, mahallede bulunan evin bahçesine sığındı. Yavru köpek, o sırada bahçede bulunan havuza düştü. "İmdat" isimli köpek boğulmak üzereyken çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu esnada yavru köpeği İmdat’ı arayan Gamze Kaygı, köpeğini sudan kurtaran vatandaşlardan teslim aldı.
Yavru köpeğinin korktuğunu ifade eden Gamze Kaygı, "İmdat'ı köpekler kovalamış. Annem durumu fark etmiş. Köpeğimiz çok korkmuş ve havuza düşmüş. Boğulmak üzereyken kurtardılar” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.