- Gündem

Bolu'da geleneksel bayramlaşma bu yılda es geçilmedi!

Bolu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel hale gelen programda protokol ve vatandaşlar bayramlaşarak gelecek için güzel temennilerde bulundu.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu'da geleneksel bayramlaşma bu yılda es geçilmedi! mask
Bolu'da geleneksel bayramlaşma bu yılda es geçilmedi!
Bolu'da geleneksel bayramlaşma bu yılda es geçilmedi!
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Bolu'da kent kucaklaştı. Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevinde gerçekleşen programında Bolu Valisi Erkan Kılıç ile protokol üyeleri, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Programda ilk olarak il müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından dua yapıldı. Dua sonrasında protokol üyeleri Ramazan Bayramı'nın konuşmalarına geçildi. Ardından Bolu Valisi Erkan Kılıç ve beraberindeki protokol Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine giderek görevi başındaki emniyet personelinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçen protokol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Avcı tarafından karşılandı.Bolu'da geleneksel bayramlaşma bu yılda es geçilmedi!

Mudurnu’da gelenek devam ettirildi

Bolu'da geleneksel bayramlaşma bu yılda es geçilmedi!

Kentin dört bir yanında gerçekleşen bayramlaşmada güzel temennilerde bulunuldu. Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda da İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, Belediye Başkanı Doğan Onurlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan, vatandaşlar ve siyasi parti temsilcileri katılımlarıyla bayramlaşma yapıldı. Gelenek haline gelen bayramlaşma töreni bu bayramda da devam ettirildi.
# ramazan, ramazan bayramı, belediye, belediye başkanı, polis, mudurnu, erkan kılıç, jandarma

10 Nis 2024 - 16:53 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL