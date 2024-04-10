Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile ilişkisini doğruladı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile başarılı şarkıcı Mert Demir'in ilişkisi, uzun süren sessizliğin ardından sonunda gün yüzüne çıktı. İkilinin adı, bir süredir aşk dedikodularına konu oluyordu; ancak her iki taraf da konu hakkında sessizliğini koruyordu. Ne birlikte görüntülenmişlerdi ne de ilişkileri hakkında herhangi bir yorum yapmışlardı. Ancak Milano'dan dönüşlerinde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte görüntülenen çift, artık ilişkilerini gizlemeye gerek görmediklerini düşünüyor olmalı.

Milano'dan Dönüş ve İlk Görüntüleme

Pazar günü, Milano'dan dönen ve İstanbul Havaalanı Dış Hatlar Terminali'nde objektiflere takılan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, ilişkileri hakkında suskunluklarını bozdu. Gazetecilerin varlığını fark eden çift, terminalden 15 dakika aralıklarla ayrıldı. Bu an, uzun süredir merak edilen ilişkileri hakkında doğrudan bir kanıt niteliği taşıdı.

Serenay Sarıkaya'dan İlk Açıklama

İlişkilerini daha fazla gizlemenin anlamsız olduğunu düşünen Sarıkaya, bir güzellik merkezinden çıkarken gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. "Güzel gidiyor, her şey yolunda. Milano tatili de harikaydı," diyen Sarıkaya, bayram planlarına dair de bilgi verdi: "Bayram için Mert ile özel bir planımız yok. Benim iş görüşmelerim var, onlarla ilgileneceğim." Bu açıklama, ikilinin ilişkisini doğrulayan ilk resmi söylem oldu.

Aşk Dedikodularından Net Açıklamaya

Sarıkaya ve Demir'in ilişkisi, şimdiye kadar gizemini koruyan bir aşk hikayesi olarak magazin gündemini meşgul etmişti. Ancak Sarıkaya'nın bu net ve samimi açıklamasıyla, hayranları artık ilişkilerini daha yakından takip edebilme fırsatı bulacak. Milano tatilinden dönüşlerinin ardından ilişkilerini açıkça kabul etmeleri, her iki tarafın da ilişkilerine dair pozitif bir tavır sergilediğini gösteriyor.