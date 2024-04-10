Altay, Ümraniyespor’a, Gençlerbirliği’ne, Sakaryaspor’a ve Bandırmaspor’a yapamadığını nasıl olduysa Eyüpspor’a yaptı

Trendyol 1. Lig'in köklü ekiplerinden Altay, zorlu mücadeleler ve mali krizlerle dolu bir sezonun ardından nihayet gol suskunluğunu Eyüpspor karşılaşmasıyla bozdu. Siyah-beyazlı takım, ligde yaşadığı en zorlu dönemlerden birini geçirirken, sahadaki mücadelesi ve azmiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Eyüpspor'a 4-1 yenilse de, bu maçta kaydedilen gol, 4 maçlık bir aradan sonra geldi ve takımın moralini bir nebze olsun yükseltti.

Mali kriz ve transfer yasağı

Altay'ın 2023-2024 sezonuna transfer yasağı ve mali zorluklarla başlaması, kulübün tarihindeki en karanlık günlerden biri olarak kayıtlara geçti. Toplam borcu 664 milyon 918 bin TL'ye ulaşan İzmir temsilcisi, oyuncularına olan maaş yükümlülüklerini yerine getiremeyince, kadrosundan birçok önemli ismi kaybetti. Bu zorlu süreçte, altyapıdan yetişen genç oyunculara ağırlık veren Altay, beklenen sonuçları alamamanın sıkıntısını yaşadı.

Umut veren gençler ve teknik direktörün çabaları

Mevcut durumda, altyapı patentli oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla mücadele eden Altay, teknik direktör ve oyuncularının üstün çabalarıyla dikkat çekiyor. Eyüpspor maçında kaydedilen gol, bu genç kadronun potansiyelini ve mücadele gücünü göstermesi açısından önemli bir adım oldu.

Şirketleşme yolunda Altay

Kulübün mali krizden çıkış yolunu bulabilmesi adına şirketleşme iddiaları yeniden gündeme geldi. Mevcut yönetimin bu yönde atacağı adımlar, Altay'ın geleceği açısından büyük önem taşıyor. Şirketleşme sürecinin nasıl yönetileceği ve bu değişimin kulübe nasıl bir nefes aldıracağı, tüm İzmir ve futbol camiası tarafından merakla bekleniyor.