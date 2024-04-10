Acun Ilıcalı'nın dudak uçuklatan serveti ve bilinmeyenler!

Serveti ve başarılı iş hamleleriyle adından sıkça söz ettiren Acun Ilıcalı, paraya önem vermediğini ve aylık kazancını bilmediğini dile getirdi.

Acun Ilıcalı: "Servetim TV8'e Yatırımımda"

Türkiye'nin en renkli ve başarılı medya figürlerinden biri olan Acun Ilıcalı, TV8 kanalını satın alırken tüm servetini riske attığını açıkladı. Ilıcalı, "TV8'i alıyorum, aldığım zaman verdiğim para 70 milyon dolar, 60-70 milyon dolar para veriyorum, bütün mal varlığım o," dedi ve ekledi, "Bu hamle süper risk ama maddi korkum olmadığı için sonunda karşılığını aldım."

Aylık Kazancı Bir Muamma

Acun Ilıcalı'ya yöneltilen "Ayda ne kadar kazanıyorsun?" sorusu üzerine, kazancının hesaplanamayacak kadar karmaşık olduğunu belirtti. "13 ülkeden gelirimiz var, kanalımız var. Ben o işlere karışmam," diyerek işlerin mali kısmıyla eşi Ebru'nun ilgilendiğini söyledi.

En Büyük Harcama: TV8

Ilıcalı, bugüne kadar yaptığı en büyük harcamanın TV8 kanalını satın almak olduğunu belirtti. Kendi deyimiyle, bu alım sırasında "bütün servetini" riske atan Ilıcalı, kredi kartı kullanarak ödemelerini gerçekleştirdiğini ve bazı yerlerden hiç para almadan hizmet aldığını ifade etti.

Paraya Değil, Başarıya Odaklı Bir Yaşam

Acun Ilıcalı'nın yaşam felsefesi ve iş anlayışı, paraya değil, başarıya ve tutkularına odaklanmak üzerine kurulu. Türkiye'de sevilen programlar yapmanın maddi başarıyı getireceğine inanan Ilıcalı, risk almanın ve korkusuzca ilerlemenin önemini vurguluyor.