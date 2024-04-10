Yasemin özilhan'ın 108 bin Tl'lik ihtişamlı kombini!

Türk sosyal medya dünyasının gözde isimlerinden Yasemin Özilhan, tatil için tercih ettiği Bodrum’da giydiği lüks kıyafetlerle adından söz ettirmeyi başardı. 39 yaşındaki Özilhan, güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çekerken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini bir kez daha hayran bıraktı.

Bodrum’da Bir İkon: Yasemin Özilhan

Bayram tatilini Bodrum’un büyüleyici atmosferinde geçiren Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme oturdu. Özilhan’ın tatil boyunca sergilediği şık ve lüks kombinler, takipçilerinin yoğun ilgisini çekti. Özellikle 108 bin TL değerindeki kıyafet kombini, moda severlerin ve takipçilerinin dikkatini çekmekte gecikmedi.

Lüks ve Şıklığın Buluşması: 108 Bin TL’lik Kombin

Yasemin Özilhan’ın tercih ettiği Green Smock Top marka body, Balloon Skirt marka eteği ve Artois PM Bag marka çantası, toplamda 108 bin TL değerinde. Özilhan’ın bu şıklığı, sadece güzellik ve moda dünyasında değil, aynı zamanda sosyal medyada da geniş yankı buldu. Özellikle 85 bin 700 TL değerindeki çantası, lüks moda tutkunlarının ilgisini çekti.

Yasemin Özilhan’ın Zaman Üstü Güzelliği

Yıllar geçse de güzelliğinden ve fiziğinden ödün vermeyen Yasemin Özilhan, şık kombinleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Özilhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, moda ve güzellik alanında trend belirleyici bir isim olmaya devam ediyor. Bodrum tatilindeki lüks ve göz alıcı kombiniyle gündem olan Özilhan, takipçilerini ve moda severleri etkilemeyi başarıyor.

Yasemin Özilhan’ın Bodrum tatilindeki 108 bin TL’lik kombini, sosyal medyada ve moda dünyasında geniş yankı uyandırdı. Güzelliği, şıklığı ve lüks tercihleriyle dikkat çeken Özilhan, takipçileri tarafından beğeniyle takip ediliyor. Yasemin Özilhan’ın bu kombini, lüks ve şıklığın nasıl harmanlanabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.