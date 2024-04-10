Göztepe Stanimir Stoilov ile zirveye yürüyor

Göztepe Spor Kulübü, Trendyol 1. Lig'de fırtına gibi esen bir performans sergileyerek futbol dünyasının dikkatini üzerine çekti. Takımın başına geçen Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov liderliğindeki bu muazzam çıkış, sarı-kırmızılıları ligin zirvesine taşıyan bir başarı öyküsüne dönüştü.

Stanimir Stoilov ile Göztepe'nin yükselişi

Takımın önceki teknik direktörü Radomir Kokovic'in ardından göreve gelen 56 yaşındaki Stoilov, Göztepe'nin başında geçirdiği kısa süre zarfında, adaptasyon sorunu yaşamadan, takımıyla önemli başarılara imza atmış bir isim oldu. Stoilov yönetiminde Göztepe, 17 lig maçında 12 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyetle, futbolseverleri şaşırtan bir performans gösterdi.

Stoilov döneminde Göztepe'nin atak gücü

Radomir Kokovic'in döneminde skor bulmada zorlanan İzmir temsilcisi, Stoilov ile birlikte adeta gol makinesine dönüştü. Kokovic yönetimindeki 12 maçta yalnızca 13 gol kaydeden sarı-kırmızılılar, Stoilov'la beraber sahaya çıktıkları maçlarda 37 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bu istatistikler, Stoilov'un takım üzerindeki olumlu etkisini ve ofansif futbol anlayışını gözler önüne seriyor.

Rekorlarla dolu bir yönetim

Göztepe, Stoilov'un teknik direktörlük koltuğunda oturduğu 17 maç sonunda topladığı 39 puanla, maç başına 2.29 puan ortalaması yakalayarak dikkate değer bir istatistiğe ulaştı. Bu başarı, Stoilov'un öncülü Kokovic'in 12 maçta elde ettiği 1.66'lık puan ortalamasını geride bırakırken, Bulgar teknik adamın takım üzerindeki pozitif etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Göztepe'nin yükselişi devam ediyor

Göztepe, Stoilov liderliğindeki bu etkileyici performansıyla, Eyüpspor'un ardından Süper Lig'e doğrudan yükselmesi en muhtemel takımlardan biri olarak gösteriliyor. Sarı-kırmızılıların, Stoilov yönetimindeki süreçte sergilediği mücadele azmi ve kazanma odaklı oyun anlayışı, taraftarları ve futbol analistlerini heyecanlandırmaya devam ediyor.