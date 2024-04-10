Kaan Taşaner'in sevgilisiyle olan yaş farkı gündem oldu

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisiyle adını duyuran Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti Giray'ı rolüyle tekrar ekranlara dönüyor. Ancak dikkatleri üzerine çeken şey sadece oyunculuğu değil, 17 yaş genç sevgilisiyle olan ilişkisi oldu. Ünlü çift, Nişantaşı sokaklarında kameralara yakalandı. 44 yaşındaki Taşaner, sevgilisiyle 3.5 yıldır birlikte. Tatil planlarıyla ilgili sorulara yanıt veren çift, Ramazan Bayramı için bir program yapmadıklarını belirtti. Taşaner, Seray Dura'nın onayını alarak, "Hanım ne derse o" diyerek ilişkideki dengenin nasıl sağlandığını gözler önüne serdi.

Kaan Taşaner'in Yeni Projesi: Kızılcık Şerbeti!

Fatih'ten boşanan Doğa karakteri için partner arayışları son buldu. "Kızılcık Şerbeti" dizisinin kadrosuna Kaan Taşaner'in katılacağı kesinleşti. Ünlü oyuncu, 44 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve performansıyla genç rakiplerini kıskandıracak gibi görünüyor.

Aşkta Yaş Farkı Sorunu: Kaan Taşaner ve Genç Sevgilisi

Oyuncunun 17 yaş genç sevgilisiyle olan ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düştü. Nişantaşı'nda objektiflere yakalanan çift, 3.5 yıldır devam eden aşklarını herkesin gözü önüne serdi. Ancak yaş farkı, merak konusu oldu.

Kaan Taşaner'in Romantizmi: "Hanım Ne Derse O!"

Muhabirlerin sorduğu sorulara samimi yanıtlar veren Taşaner, ilişkisinde dengeyi hanımının sağladığını açıkladı. Seray Dura'nın onayını alarak, "Son sözü hanımlar söyler" diyen oyuncu, romantizmini her fırsatta ortaya koyuyor.