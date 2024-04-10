Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos maçı kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, yarın TSİ 19.45'te gerçekleşecek. Fenerbahçe'nin bu önemli maç öncesinde kamp kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'de sakatlık güncellemesi

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Alexander Djiku, sakatlıkları nedeniyle bu kritik maçın kadrosunda yer almıyor. Öte yandan, sakatlıklarını atlatan Fred, İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder'in kadroda yer alması Fenerbahçe taraftarlarını sevindirdi.

24 kişilik kamp kadrosu açıklandı

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu, teknik direktörün stratejik seçimleriyle belirlendi. Fenerbahçe'nin 24 kişilik kadrosu, takımın derinliğini ve çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Kadro, tecrübeli oyuncular ve genç yeteneklerin harmanlanmasıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin Atina yolculuğu

İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe ekibi, bugün Olympiakos ile yapacağı maç için Atina'ya hareket edecek. Bu yolculuk, takımın moral ve motivasyonu için önemli bir adım olarak görülüyor.

Maçın beklentileri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bu önemli çeyrek final maçı, hem Fenerbahçe hem de Olympiakos için büyük bir sınav anlamı taşıyor. Fenerbahçe'nin, güçlü rakibi karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

Fenerbahçe’nin kamp kadrosu

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Leonardo Bonucci, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Çağrı Fedai.