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Erzurumspor, Kazım Karabekir'e veda ediyor! Yeni adresi belli oldu

Erzurumspor, 2024-2025 sezonunda maçlarını Erzincan'da oynayacak. Kazım Karabekir Stadı'nın yeniden yapımı nedeniyle, Erzurum'un futbol temsilcisi, yeni evinde taraftarlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Bu geçiş, futbolseverler için yeni bir deneyim sunacak.

İhlas Haber Ajansı
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Erzurumspor, Kazım Karabekir'e veda ediyor! Yeni adresi belli oldu mask
Erzurumspor, Kazım Karabekir'e veda ediyor! Yeni adresi belli oldu
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Erzurumspor, Türk futbolunun köklü ekiplerinden biri olarak bilinir ve TFF 1. Lig'de mücadele etmektedir. 2024-2025 futbol sezonunda önemli bir değişikliğe giderek maçlarını Erzincan'da oynamaya hazırlanıyor. Bu karar, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı'nın mevcut durumundan kaynaklanıyor.

Erzurumspor, Kazım Karabekir'e veda ediyor! Yeni adresi belli oldu

Kazım Karabekir Stadı yeniden yapım sürecinde

Erzurum'da bulunan ve futbolun kalbi olarak bilinen Kazım Karabekir Stadı'nda tespit edilen çatlaklar, stadın güvenliğini tehlikeye atmış durumda. 1968 yılında hizmete açılan ve 2010 yılında modern bir görünüme kavuşan bu tarihi stad, 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları gibi önemli etkinliklere ev sahipliği yapmıştı. Ancak, yaşanan depremler sonucu stadyumda ciddi hasarlar ve çatlaklar oluştu. Bu durum, stadın yıkılarak yeniden yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Erzurumspor, Kazım Karabekir'e veda ediyor! Yeni adresi belli oldu

Erzurumspor'un geçici yeni evi

Erzurumspor'un iç saha maçlarını oynamak için yeni bir adres arayışı, Erzincan şehri ile sonuçlanmıştır. Kazım Karabekir Stadı'nın yıkım ve yeniden yapım işlemleri sırasında, Erzurumspor maçlarını en az iki sezon boyunca Erzincan'da oynayacak. Bu geçiş, hem Erzurumspor için hem de Erzincan için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

Futbolseverleri neler bekliyor?

Erzurumspor ve taraftarları için bu değişiklik, hem zorluklar hem de yeni fırsatlar sunuyor. Erzincan'da oynanacak maçlar, Erzurumspor'un geniş taraftar kitlesinin desteğini sürdürebilmesi için büyük önem taşıyor. Yeni stadın inşası tamamlandığında, Erzurumspor tarihinde yeni bir sayfa açılacak. Futbolseverler, bu süreçte takımlarına olan bağlılıklarını farklı bir şehirde gösterme fırsatı bulacak.

10 Nis 2024 - 18:50 Erzurum- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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