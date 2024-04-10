UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final maçları ne zaman? Saat kaçta?

Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Avrupa Konferans Ligi, heyecan dolu çeyrek final aşamasıyla futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Kulüp futbolunun prestijli organizasyonları arasında üçüncü sırada yer alan bu turnuva, yarın akşam oynanacak mücadelelerle futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Fenerbahçe'nin zorlu Yunan testi

Türk futbolunun köklü temsilcilerinden Fenerbahçe, bu önemli turda Yunanistan'ın güçlü ekibi Olimpiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu zorlu sınavdan alnının akıyla çıkıp yarı final yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Çeyrek final heyecanı tüm Avrupa'da

Çeyrek final turu, 13 Nisan Perşembe günü tüm takımlar için aynı saatte, TSİ 19.45'te start alacak. Avrupa futbolunun kalbi bu saatte atacak ve futbolseverler, tüm Avrupa'da eş zamanlı olarak başlayacak maçlarla futbol şölenine tanıklık edecekler. Rövanş maçları ise 18 Nisan Salı günü yapılacak ve çeyrek finalin ardından yarı finale yükselecek takımlar belirlenecek.

Çeyrek finalin diğer kritik mücadeleleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde, Fenerbahçe ve Olimpiakos dışında, Avrupa'nın dört bir yanından gelen diğer güçlü takımlar da mücadele edecek. Bu turda her maç, kendi içinde bir final heyecanı taşıyor ve takımlar, Avrupa'nın en iyileri arasına girmek için ter dökecekler.

Konferans Ligi’nde çeyrek final fikstürü

Viktoria Plzen - Fiorentina

Olimpiakos - Fenerbahçe

Club Brugge - PAOK

Aston Villa – Lille