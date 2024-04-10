Fenerbahçe'de eksikler ve ceza sınırındaki oyuncular: Olympiakos maçı öncesi son durum!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin çeyrek final ilk ayağında, Yunanistan'ın güçlü temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya geliyor. 13 Nisan Perşembe günü TSİ 19.45’te, taraftarların nefeslerini tutarak izleyeceği bu mücadele, Atina'nın sembolik stadyumlarından Georgios Karaiskakis'te sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, bu zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla ayrılarak, rövanş maçı için moral bulmak amacında.

Avrupa’da Derin İzler

İki takımın Avrupa sahnesindeki üçüncü karşılaşması olan bu maç, daha önce 2021-2022 Avrupa Ligi sezonunda aynı grupta mücadele eden iki ekibin rekabetini yeniden alevlendiriyor. Önceki karşılaşmalarda Olympiakos’un üstünlüğü göze çarparken, Fenerbahçe bu kez tarih yazmak istiyor.

Avrupa Kariyerinde Yeni Bir Sayfa

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 269. maçına çıkıyor. Bu büyük deneyim, sarı-lacivertli ekibin tecrübesini ve Avrupa sahnesindeki kalıcı izlerini vurguluyor. Avrupa Konferans Ligi'nde ise 17. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, bugüne kadar elde ettiği 11 galibiyetle gücünü kanıtlamaya hazır.

Yunan Rakiplerle Zorlu Mücadeleler

Fenerbahçe'nin Yunan takımlarıyla olan tarihi, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Toplamda 8 kez Yunanistan ekipleriyle karşılaşan sarı-lacivertliler, bu maçlardan 2 galibiyet çıkarabildi. Olympiakos maçı, Fenerbahçe için bu istatistikleri geliştirme fırsatı sunuyor.

Fenerbahçe'nin Grup Liderliğiyle Avrupa Yolculuğu

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne elemelerden başlayarak gelen Fenerbahçe, grup aşamasını lider tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti. Son 16 turunda da Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, bu başarısını Olympiakos karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Olympiakos’un Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne Yolculuğu

Olympiakos, UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu bir gruptan sonra yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam etme başarısı gösterdi. Ferencvaros ve Maccabi Tel Aviv gibi takımları eleyerek çeyrek finale kadar yükselen Yunan ekibi, Fenerbahçe karşısında avantaj elde etmeye çalışacak.

Takımlarda Son Durum: Sakatlık ve Cezalar

Fred ve Cengiz Ünder, takımla çalışmalara başladıktan sonra, tamamen iyileşen Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'ya katıldılar. İsmail Yüksek'in üst adalesindeki ödem tedavisi devam ediyor ve maç gününde durumu netlik kazanacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Joshua King'in tedavileri ise devam ediyor.

Batshuayi ve Dzeko Sahne Alıyor

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki bu sezonki en golcü ismi Michy Batshuayi, Olympiakos karşısında da takımının en büyük kozlarından biri olacak. Edin Dzeko ve Dusan Tadic gibi isimlerle desteklenen Fenerbahçe hücum hattı, Yunan savunmasını zorlayacak.

Maçın Hakem Kadrosu

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yöneteceği maçta, teknolojik yardımlar da hakkaniyetin sağlanmasında önemli bir rol oynayacak. VAR sisteminin de kullanılacağı bu mücadelede, her iki takım da adil bir oyun ortamında mücadele etme şansı bulacak.