Dünya’da nesli tükenmekte Bursa'da onu gören şok oluyor! Yürürken yeri titretiyor, çita gibi koşuyor, köpek gibi koku alıyor

Dünya genelinde nesli tükenmekte olan canlılar arasında yer alan beyaz gergedanlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilere umut veriyor. Yaklaşık altı yıl önce hayvanat bahçesinin ailesine katılan iki beyaz gergedan, türlerinin korunması adına büyük bir önem taşıyor. Bu değerli canlılar, dünya üzerindeki beş gergedan türünden birini temsil ediyorlar ve koruma altında yaşamlarını sürdürüyorlar.

Beyaz gergedanların yaşam mucizesi

Beyaz gergedanlar, doğal habitatlarında ortalama kırk yıl, hayvanat bahçelerinde ise ellilere varan bir yaşam süresine sahip olabiliyorlar. Erkek bireyler iki buçuk ton ağırlığa ulaşabilirken, dişiler genellikle bir ton 700 kilogram civarında ağırlıkta. Görme yetileri zayıf olmasına rağmen, keskin işitme duyuları ve olağanüstü koku alma yetenekleriyle tanınıyorlar. Kısa mesafelerde hızlıca koşabilen bu etkileyici canlılar, su kaynaklarına yakın alanlarda yaşamayı tercih ediyorlar ve genellikle günde iki defa su tüketiyorlar.

Beyaz gergedanların korunma mücadelesi

2018 yılında Kenya'da, 'Sudan' adı verilen son beyaz gergedanın uzman veterinerler tarafından uyutulması, dünya genelinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Bu trajik olay, beyaz gergedanların korunması için uluslararası çapta daha fazla çaba sarf edilmesine yol açtı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan beyaz gergedanlar da, türlerinin devamlılığı için sürdürülen küresel çabaların bir parçası.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bir gün

Bursa Hayvanat Bahçesi, ziyaretçilerine beyaz gergedanları yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bu eşsiz canlıların doğal alışkanlıkları, yaşam döngüleri ve korunmaları gereken nedenler hakkında bilgi edinmek, hayvanat bahçesinin sunduğu benzersiz deneyimlerden biri. Ziyaretçiler, aynı zamanda gergedanların gün içindeki aktivitelerini gözlemleyebilir ve bu büyüleyici canlıların yaşam mücadelesine tanık olabilir.

Neslinin korunması için uluslararası çabalar

Dünya çapında beyaz gergedanların korunmasına yönelik çalışmalar, hala büyük bir önem taşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin çabaları, bu küresel mücadelede önemli bir rol oynuyor. Hayvanat bahçesi, bu nadir canlıların korunması, üremesi ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli olan tüm imkanları sağlıyor. Ayrıca, ziyaretçilere eğitim programları aracılığıyla bilinçlendirme faaliyetleri sunuyor, böylece beyaz gergedanların korunması için genel bir farkındalık oluşturuluyor.