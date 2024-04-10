Bolu'da meydana gelen feci kaza: Otomobil yolcu otobüsüne çarptı, ortalık can pazarına döndü

Trafik Kazası Detayları: Korkunç Çarpışma

Kaza, Bolu'nun Gölyüzü Kavşağı'nda meydana geldi. Yabancı plakalı bir yolcu otobüsü, yeşil ışıkla birlikte harekete geçtiği esnada, Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 EA 5725 plakalı otomobil, kontrolsüz bir şekilde otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, adeta kağıt gibi ezildi.

Kaza Kurbanları ve Yaralılar

Olay yerine intikal eden acil servis ekipleri, otomobilde bulunan Serdar Genişyürek (19), Muhammet Ali Yoz (24) ve Ahmet Ş. (19) isimli gençleri ağır yaralı olarak buldu. Acil müdahale ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Genişyürek ve Muhammet Ali Yoz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ş.'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza Sonrası Trafik ve Soruşturma

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik akışı, bir süre alternatif yollardan sağlandı. Kaza ile ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaza anında ve sonrasında yaşananlar, bölge sakinleri ve yolcular arasında büyük üzüntü yarattı. Olay yerine gelen yaralıların yakınları, yaşadıkları şok ve üzüntüyle sinir krizleri geçirdi.