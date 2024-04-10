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Adada gerginlik tavan yaptı: Survivor Nagihan'dan Seda'ya gözdağı!

Survivor All Star 2024, adada yaşanan rekabet ve gerginliklerle bir kez daha gündemin odağına yerleşiyor. TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan yarışmanın 81. bölümünde, yarışmacılar Nagihan ve Seda arasında yaşanan tartışma, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Adada tansiyonun hiç düşmediği Survivor All Star, bu akşamki bölümüyle yine nefes kesiyor.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Adada gerginlik tavan yaptı: Survivor Nagihan'dan Seda'ya gözdağı! mask
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Sakatlığını Atlattı, Gözdağı Verdi

Uzun süredir beklenen an geldi. Parkurlara sakatlığını atlatarak geri dönen Nagihan, rakiplerine gözdağı verdi. "Korkulu rüyanız olacağım, ensenizde olacağım" sözleriyle mücadele azmini gösteren Nagihan, yarışmada iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Rakipleri üzerinde baskı kurmayı hedefleyen Nagihan'ın bu sözleri, adadaki rekabetin seviyesini gözler önüne seriyor.

Seda'dan Sert Yanıt

Nagihan'ın bu sözlerine sinirlerine hakim olamayan Seda'dan sert bir yanıt geldi. "Ne yaparsan yap, seninle mi uğraşacağız" diyerek Nagihan'a meydan okuyan Seda, gerginliğin daha da artmasına neden oldu. İki yarışmacı arasındaki bu sert diyalog, adadaki rekabetin sadece fiziksel mücadelelerle sınırlı kalmadığını, psikolojik savaşların da önemli bir parçası olduğunu gösteriyor.

Tehditler Havada Uçuşuyor

Öfkeli anların yaşandığı tartışmada Nagihan, elindeki matarayı göstererek "Kafasına geçireceksin şunu görecek. Gömerim seni, yolarım" şeklinde tehditler savurdu. Seda ise bu tehditlere "Hadi dene gel" diyerek karşılık verdi, rest çekti. Survivor All Star'da yaşanan bu gergin anlar, yarışmanın sadece fiziksel güçle değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılıkla da kazanılacağının altını çiziyor.

Survivor All Star, her geçen gün artan rekabeti ve yaşanan gergin anlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu akşamki bölümde Nagihan ve Seda arasında yaşanacak tartışma, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

10 Nis 2024 - 21:12 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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