Bolu'da geleneksel bayramlaşma...

Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde düzenlediği geleneksel bayramlaşma programıyla Bolu halkını bir araya getirdi. Bolu Valisi Erkan Kılıç liderliğindeki protokol üyeleri, katılımcılarla tokalaşarak bayram sevincini paylaştı.

Bayram mesajları

Programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkanvekili Süleyman Can ve diğer önemli isimler katıldı. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın yaptığı duaların ardından protokol üyeleri konuşmalarını gerçekleştirdi. Birlik ve beraberlik mesajlarıyla dolu konuşmalar, Bolu'nun geleceği adına umut verdi.

Vali Kılıç'ın hedefleri

Vali Erkan Kılıç, demokratik seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Bolu için yeni bir dönemin başladığını belirterek, tarım, sanayi ve turizm gibi alanlarda yapılacak projelerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, dünya genelinde yaşanan çatışmaların gölgesinde bayram kutlamanın hüzünlü olduğunu ifade ederek, huzur ve barış dileklerini iletti.

Bayramlaşma programı, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve beraberindekilerin kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlamak üzere Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi'nden ayrılmasıyla son buldu. Bolu halkı, birlik ve dayanışma ruhuyla dolu bu özel günde bir kez daha kenetlendi.