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Emre Altuğ yeni aşkını ilk kez doğruladı işte ilk itiraflar

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, basın mensuplarıyla yaptığı son sohbette özel hayatıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Eski manken Çağla Şıkel ile olan evliliğinden iki çocuk sahibi olan Altuğ, uzun süredir hayatında kimse olup olmadığıyla ilgili soruları yanıtladı.

Esra Perçin
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Emre Altuğ yeni aşkını ilk kez doğruladı işte ilk itiraflar mask
Emre Altuğ yeni aşkını ilk kez doğruladı işte ilk itiraflar
Emre Altuğ yeni aşkını ilk kez doğruladı işte ilk itiraflar
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Yeni Bir Başlangıç mı?

Son dönemlerde sıkça yalnız görüntülenen Emre Altuğ, bu kez Zekeriyaköy'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Hayatınızda yeni biri var mı?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırtan Altuğ, "Siz görmüyorsunuz, bugün henüz o gün değil. Bir şeyi açıklamak için erken, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Gerekirse ilerleyen zamanlarda açıklarım" dedi ve hayatında yeni biri olduğunu ilk kez doğruladı.

Emre Altuğ yeni aşkını ilk kez doğruladı işte ilk itiraflar

Altuğ'un Bayram Planları

Emre Altuğ, aşk hayatıyla ilgili yaptığı bu itirafların yanı sıra bayram tatili planlarından da bahsetti. Çalışmaları nedeniyle bayramı İstanbul'da geçireceğini belirten Altuğ, "Çocuklar ve anneleri İzmir'e gittiler. Ben de çarşamba günü iki gün boyunca yanlarında olacağım" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ünlü sanatçının aile bağlarının güçlü olduğunu ve yoğun iş temposuna rağmen ailesi için zaman ayırmaya özen gösterdiğini gösteriyor.

Emre Altuğ yeni aşkını ilk kez doğruladı işte ilk itiraflar

Emre Altuğ'un özel hayatı ve bayram planlarıyla ilgili yaptığı bu açıklamalar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Yeni bir aşka yelken açtığı anlaşılan Altuğ'un, bu yeni ilişkisini zamanı geldiğinde daha detaylı bir şekilde paylaşması bekleniyor. Sanatçının aile değerlerine verdiği önem ve iş hayatındaki başarıları, hayranları tarafından takdirle karşılanmaktadır.

# istanbul, aile

10 Nis 2024 - 21:23 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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