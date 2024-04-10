Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. Yılı Bolu'da kutlandı

Bolu'da Polis Teşkilatı'nın 179. Yıl Gururu

Bolu, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü tarihinde bir başka önemli dönüm noktasına daha ev sahipliği yaptı. Teşkilatın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nın coşkusu, şehrin dört bir yanında hissedildi.

Anıtlar Şahitlik Etti: Bolu'da Saygı ve Gurur

Bolu İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in öncülüğünde gerçekleştirilen çelenk sunma programı, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlik, İl Emniyet Müdürü'nün Anıtpark’ta yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla devam etti. Bu özel an, katılımcılar arasında milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

Mudurnu'da Da Anma Töreni

Polis Haftası kutlamaları sadece Bolu merkezle sınırlı kalmadı. Bolu'nun tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinen ilçesi Mudurnu'da da benzer bir tören düzenlendi. Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü Orhan Erdoğan ve ilçenin önde gelen isimlerinin katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törenin sonunda gerçekleştirilen bayramlaşma, toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin güzel bir örneğini sergiledi.

Birlik ve Beraberlik Mesajları

Her iki törende de verilen mesajlar, Türk Polis Teşkilatı'nın ulusal güvenlik ve huzurun sağlanmasındaki kritik rolünü vurguladı. Katılımcılar, polis teşkilatının fedakarlıklarını ve topluma olan katkılarını övgüyle anarken, birlik ve beraberlik çağrılarında bulundu. Bu etkinlikler, Bolu'da ve Mudurnu'da toplumsal huzurun ve güvenliğin korunmasında emniyet güçlerinin önemini bir kez daha hatırlattı.