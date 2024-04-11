11 Nis 2024 - 10:05- Sağlık G:

Ramazan Bayramı’nda yavaş yavaş kendinizi günlük beslenmeye alıştırın

Ramazan ayında dinlenen metabolizmanızı bayramda üst üste gelen tatlılarla şaşırtmayın. Vücudunuzu yavaş yavaş ve sağlıklı şekilde günlük beslenmeye alıştırın. Bunun için ne yapmanız gerektiği haberimizde…

Arzu Sarı
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Ramazan Bayramı’nda yavaş yavaş kendinizi günlük beslenmeye alıştırın mask
Ramazan Bayramı’nda yavaş yavaş kendinizi günlük beslenmeye alıştırın
Ramazan Bayramı’nda yavaş yavaş kendinizi günlük beslenmeye alıştırın
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Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, metabolizmanızın yavaşlamasıyla başa çıkmak önemlidir. Diyetisyen Müge Kinaş, bu dönemde beslenme alışkanlıklarınızı dikkatlice yeniden düzenlemenizi öneriyor.

 

Ramazan Bayramı’nda yavaş yavaş kendinizi günlük beslenmeye alıştırın

Porsiyon kontrolü ve doğru besin seçimi

Kinaş, sindirim sistemini aşırı yemek tüketerek bozma riskine dikkat çekiyor. Porsiyon kontrolünü önemseyerek, ani yemek alımlarının sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu vurgulayan Kinaş, sağlıklı bir kahvaltıyı öneriyor.

 

Ramazan Bayramı’nda yavaş yavaş kendinizi günlük beslenmeye alıştırın

İştahı dengelemek için öneriler

Küçük egzersizler ve bol sıvı tüketimi, iştahı kontrol altında tutmada önemli rol oynar. Kinaş, özellikle şeker tüketimine dikkat çekiyor ve bayram ziyaretlerinde şekerli ve hamur işi ikramların kontrollü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

Ramazan Bayramı’nda yavaş yavaş kendinizi günlük beslenmeye alıştırın

Sağlıklı ve rahat bir süreç için öneriler

Yoğun sporlardan kaçınarak rahat bir bayram geçirmenin önemine değinen Kinaş, hafif tempolu yürüyüşleri öneriyor. Bu, hem sindirimi düzenler hem de metabolizmayı canlandırır.

 Ramazan Bayramı’nda yavaş yavaş kendinizi günlük beslenmeye alıştırın

Dengeli Beslenme İçin Günlük Plan

Beslenme planınızı günlük olarak belirleyerek dengeli bir beslenme düzeni oluşturun. Bol miktarda sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmeyin. Protein ve lif açısından zengin gıdaları tercih ederek enerjinizi koruyun.

 Uygun Beslenme Alışkanlıklar

Hızlı kilo verme diyetlerinden kaçının ve uzun vadeli sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirin. Azar azar ve sık sık yemek yemek, sindirimi kolaylaştırır ve enerji seviyenizi dengelemenize yardımcı olur. Bu önerilerle, Ramazan sonrası sağlıklı bir beslenme düzenine geçiş yapabilir ve metabolizmanızı canlandırarak daha enerjik bir yaşam sürdürebilirsiniz.

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11 Nis 2024 - 10:05 Bolu/ Bolu- Sağlık

Mahreç  Arzu Sarı

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