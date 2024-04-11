Bolu’nun kuzeydoğusundaki komşusu Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı

Heyelanın meydana geldiği bölge
Yenice ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, mahalle ana yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
Güvenlik tedbirleri alındı
Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini aldı ve heyelanın yol açtığı tehlikeleri en aza indirmek için çalışmalara başladı.
Ölen veya Yaralanan Olmadı
Heyelan sonucunda yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililerin hızlı müdahalesiyle olası can kaybı engellendi.
Belediye Başkanından Açıklama
Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerin heyelan nedeniyle kapanan yolu kısa sürede trafiğe açacaklarını duyurdu.
Belediye ekipleri, heyelanın neden olduğu yolu açmak için hızla çalışmalara başladı ve sürecin en kısa zamanda tamamlanması için çaba harcıyor. Halk, yaşanan heyelan ve yol kapanması konusunda bilgilendirilerek, güvenlik önlemlerine riayet etmeleri konusunda uyarıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.