Bolu’nun kuzeydoğusundaki komşusu Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı

Heyelanın meydana geldiği bölge

Yenice ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, mahalle ana yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Güvenlik tedbirleri alındı

Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini aldı ve heyelanın yol açtığı tehlikeleri en aza indirmek için çalışmalara başladı.

Ölen veya Yaralanan Olmadı

Heyelan sonucunda yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililerin hızlı müdahalesiyle olası can kaybı engellendi.

Belediye Başkanından Açıklama

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerin heyelan nedeniyle kapanan yolu kısa sürede trafiğe açacaklarını duyurdu.

Belediye ekipleri, heyelanın neden olduğu yolu açmak için hızla çalışmalara başladı ve sürecin en kısa zamanda tamamlanması için çaba harcıyor. Halk, yaşanan heyelan ve yol kapanması konusunda bilgilendirilerek, güvenlik önlemlerine riayet etmeleri konusunda uyarıldı.