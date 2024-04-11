11 Nis 2024 - 08:00- Gündem G:

Bolu’nun kuzeydoğusundaki komşusu Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı

Batı Karadeniz’de yer alan Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşanan heyelan sonrası ulaşım aksadı. Belediye ekipleri çalışmalara başladı. Heyelanın neden olduğu yol kapanmasıyla ilgili detaylar haberimizde…

Arzu Sarı
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Bolu’nun kuzeydoğusundaki komşusu Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı mask
Bolu’nun kuzeydoğusundaki komşusu Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı
Bolu’nun kuzeydoğusundaki komşusu Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı
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Heyelanın meydana geldiği bölge

Yenice ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, mahalle ana yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

 

Bolu’nun kuzeydoğusundaki komşusu Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı

Güvenlik tedbirleri alındı

Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini aldı ve heyelanın yol açtığı tehlikeleri en aza indirmek için çalışmalara başladı.

 

Bolu’nun kuzeydoğusundaki komşusu Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı

Ölen veya Yaralanan Olmadı

Heyelan sonucunda yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yetkililerin hızlı müdahalesiyle olası can kaybı engellendi.

 

Bolu’nun kuzeydoğusundaki komşusu Karabük Yenice'de meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı

Belediye Başkanından Açıklama

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, ekiplerin heyelan nedeniyle kapanan yolu kısa sürede trafiğe açacaklarını duyurdu.

Belediye ekipleri, heyelanın neden olduğu yolu açmak için hızla çalışmalara başladı ve sürecin en kısa zamanda tamamlanması için çaba harcıyor. Halk, yaşanan heyelan ve yol kapanması konusunda bilgilendirilerek, güvenlik önlemlerine riayet etmeleri konusunda uyarıldı.
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11 Nis 2024 - 08:00 Karabük/ Yenice- Gündem

Mahreç  Arzu Sarı ,  İhlas Haber Ajansı

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