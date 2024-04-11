11 Nis 2024 - 10:00- Yaşam G:

Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…

2024 Ramazan Bayramı'nda 9 gün sürecek tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler için Bolu ve çevresinde yer alan Maşukiye, Akçakoca, Horma Kanyonu ve Sapancaa unutulmaz bir deneyim sunuyor. Doğa yürüyüşlerinden tarihi keşiflere, lezzet duraklarından huzur dolu konaklamalara kadar her şey bu haberde…

Arzu Sarı
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Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri… mask
Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…
Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…
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Ramazan Bayramı'nda nefes kesen tatil fırsatları

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatilciler için 9 günlük uzun bir mola kapıda. Hafta sonuyla birleşecek bu tatil, herkes için bir nefes alma ve yenilenme fırsatı sunuyor. Peki, bu bayram tatilinde bütçeyi sarsmadan hangi güzellikler keşfedilmeli?

Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…

Maşukiye: Doğanın kucağında saklı bir cennet

Kocaeli'nin incisi Maşukiye, huzur dolu atmosferiyle ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'a 2, Ankara'ya 3 ve İzmir'e 4 saatlik mesafede yer alan bu bölge, kiremitte alabalık, umaç çorbası ve hoşmerim gibi lezzetleriyle de ünlü. Butik oteller ve günübirlik kahvaltı seçenekleriyle Maşukiye, bayram tatilinde doğa ile iç içe olmak isteyenler için ideal.

Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…

Akçakoca: Batı Karadeniz'in incisi

Düzce'ye bağlı Akçakoca, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Haziran sonundan eylül başına kadar deniz turizmi için tercih edilen bu bölge, kısa konaklamalar için de mükemmel seçenekler sunuyor. Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra, etkileyici tarihi ve turistik değerleriyle uzun tatiller için de uygun bir destinasyon.
Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…

Horma Kanyonu: Yürüyüş ve doğa tutkunlarının adresi

Kastamonu'nun saklı cenneti Horma Kanyonu, Türkiye'nin en güzel yürüyüş parkurlarından birine ev sahipliği yapıyor. 3 kilometrelik ahşap yürüyüş parkuru, ziyaretçilere unutulmaz manzaralar sunuyor. Yürüyüşün sonunda ulaşılan Ilıca Şelalesi ise görülmeye değer. Gün batımı için Çatak Kanyonu'ndaki seyir terası, muhteşem manzarasıyla günü noktalamanın en güzel yolu.

Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…

Sapanca: İstanbul'a yakın bir kaçış noktası

İstanbul'a sadece 1,5 saat mesafede bulunan Sapanca, doğa ile baş başa kalmak isteyenler için harika bir alternatif sunuyor. Sapanca Gölü çevresindeki bungalovlar ve doğa yürüyüşü rotaları, serin ve huzurlu bir yaz tatili vaat ediyor. Yeşilin her tonunu barındıran bu bölge, doğaseverler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…

Maşukiye'de lezzet durakları

Maşukiye, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu eşsiz lezzetlerle de tatilcilerin gözdesi. Kandıra pidesi ve kavurma gibi yöresel tatlar, bölgeyi ziyaret edenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler arasında.

Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…

Akçakoca'nın tarihi ve doğal zenginlikleri

Akçakoca, sadece plajlarıyla değil, aynı zamanda tarihi kaleleri ve doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini büyülüyor. Bu bölge, tarih ve doğa tutkunları için keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir.

Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…

Horma Kanyonu'nda unutulmaz bir yürüyüş deneyimi

Horma Kanyonu'ndaki yürüyüş parkuru, doğa tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Ilıca Şelalesi'ne ulaşmak için yapılan bu yürüyüş, kanyonun muhteşem güzelliklerini keşfetme fırsatı veriyor.

Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…

Sapanca'da doğa ile iç içe bir tatil

Sapanca, doğa yürüyüşleri ve göl etrafında yapılacak piknikler için mükemmel bir mekan. Bungalovlarda konaklayarak doğanın tadını çıkarabilir, stresten uzak bir tatil geçirebilirsiniz.

Batı Karadeniz’in gizli yeryüzü cennetleri…

Bolu ve çevresinde tatil planlama

Bu bayram tatilinde, Bolu ve çevresindeki bu dört harika destinasyon, her zevke ve bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Doğa yürüyüşlerinden tarihi keşiflere, lezzet duraklarından huzurlu konaklamalara kadar, unutulmaz bir tatil deneyimi için bu önerilere göz atabilirsiniz.

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11 Nis 2024 - 10:00 - Yaşam

Mahreç  Arzu Sarı

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