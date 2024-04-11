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Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman? saat kaçta? Biletler satışa çıktı!  

Manisa FK ve Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşıyor. Heyecan dolu bu maç için biletlerinizi hemen alın!

İhlas Haber Ajansı
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Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman? saat kaçta? Biletler satışa çıktı!   mask
Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman? saat kaçta? Biletler satışa çıktı!  
Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman? saat kaçta? Biletler satışa çıktı!  
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Manisa Futbol Kulübü, futbolun kalbi Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında bir kez daha atacak. Yarın, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun muhteşem atmosferinde, Manisa FK ve Eyüpspor arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Manisa FK, bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman? saat kaçta? Biletler satışa çıktı!  

Karşılaşmanın hakem kadrosu

Mücadelenin düdüğünü tecrübeli hakem Sarper Barış Saka çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını ise Cem Özbay ve Ömer Lütfü Aydın üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Tarık Güldal görev yapacak.

Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman? saat kaçta? Biletler satışa çıktı!  

Biletler satışa çıktı

Futbolseverler, heyecan dolu bu karşılaşmayı yerinde izlemek için www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın alabilirler. Bilet fiyatları Kapalı Alt Tribün için 40 TL, Misafir Tribünü için ise 50 TL olarak belirlendi.

Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman? saat kaçta? Biletler satışa çıktı!  

Futbol tutkunları bu maçı kaçırmayın!

Manisa FK ve Eyüpspor arasındaki mücadele, Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Her iki takım da ligdeki konumlarını iyileştirmek ve play-off yarışında avantaj elde etmek için sahada ter dökecek. Futbolseverler, bu heyecan verici maçı takip etmek için yerlerini almalı. Manisa FK, sahadan zaferle ayrılarak taraftarlarını sevindirmek ve ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.

 

11 Nis 2024 - 14:50 Manisa- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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