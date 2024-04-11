Manisa FK – Eyüpspor maçı ne zaman? saat kaçta? Biletler satışa çıktı!  

Manisa Futbol Kulübü, futbolun kalbi Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında bir kez daha atacak. Yarın, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nun muhteşem atmosferinde, Manisa FK ve Eyüpspor arasındaki kritik mücadeleye sahne olacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma, ligdeki dengeleri değiştirebilir. Manisa FK, bu zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.
Karşılaşmanın hakem kadrosu
Mücadelenin düdüğünü tecrübeli hakem Sarper Barış Saka çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını ise Cem Özbay ve Ömer Lütfü Aydın üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Tarık Güldal görev yapacak.
Biletler satışa çıktı
Futbolseverler, heyecan dolu bu karşılaşmayı yerinde izlemek için www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden biletlerini satın alabilirler. Bilet fiyatları Kapalı Alt Tribün için 40 TL, Misafir Tribünü için ise 50 TL olarak belirlendi.
Futbol tutkunları bu maçı kaçırmayın!
Manisa FK ve Eyüpspor arasındaki mücadele, Trendyol 1. Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Her iki takım da ligdeki konumlarını iyileştirmek ve play-off yarışında avantaj elde etmek için sahada ter dökecek. Futbolseverler, bu heyecan verici maçı takip etmek için yerlerini almalı. Manisa FK, sahadan zaferle ayrılarak taraftarlarını sevindirmek ve ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.