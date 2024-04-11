Diyarbakır’da futbol coşkusu: Amedspor-Kastamonuspor maçı dev ekranlarda!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, futbol tutkunlarını büyük bir heyecana ortak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amedspor’un, liderlik koltuğunu koruma ve 1. Lig’e yükselme hedefiyle çıktığı zorlu deplasman maçı, Kastamonuspor ile yapılacak önemli karşılaşma, şehrin merkezindeki iki ayrı noktaya kurulacak dev ekranlar aracılığıyla canlı yayınlanacak.

Futbolseverlerin buluşma noktası

Diyarbakır’ın kalbi Kent Meydanı ve yeşilin huzuru Park Orman, 14 Nisan Pazar günü futbol severlerin buluşma noktası olacak. Saat 15.00’te başlayacak olan bu kritik müsabaka, şehirdeki futbol tutkunlarını bir araya getirecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bu iki lokasyonda kuracağı dev ekranlarla, taraftarlara unutulmaz bir futbol şöleni yaşatmayı amaçlıyor.

Amedspor ve Kastamonuspor karşı karşıya

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk için mücadele eden iki güçlü rakip, Amedspor ve Kastamonuspor, sezonun en önemli maçlarından birinde karşılaşıyor. Lider Amedspor, rakibi Kastamonuspor’un sahasına konuk olacak. Amedspor, 74 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kastamonuspor 71 puanla peşinden geliyor. Bu maç, her iki takım için de 1. Lig yolunda kritik bir dönemeç niteliğinde.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak ve Doğan Hatun, Amedspor’un başarısı için tam desteklerini ifade etti. Amedspor’un futbolcularına ve teknik ekibine başarılar dileyen başkanlar, tüm Diyarbakır halkını bu önemli maçı izlemek üzere Kent Meydanı ve Park Orman’a davet etti.