Altay, ev avantajını kullanarak Çorum FK ve Manisa FK maçlarında moral arıyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Altay, sezonun bitimine 5 hafta kala art arda evinde oynayacağı iki önemli maçla taraftarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, 30 ve 31. hafta müsabakalarında sırasıyla Çorum FK ve Manisa FK'yı ağırlayacak.

Yeni sezona hazırlık

Altay, matematiksel olarak küme düşmüş olsa da, Teknik Direktör Cüneyt Biçer liderliğinde yeni sezon planlamalarına başladı. Özellikle genç oyunculara şans verilmesi planlanıyor ve tecrübeli isimlerle yolların ayrılması gündemde. Bu maçlar, yeni kadronun sınavı olacak.

İç saha performansı ve taraftar beklentisi

Bu sezon iç sahada 14 maçta 14 puan toplayan Altay, bu alanda ligde 15. sırada yer alıyor. Takım, evinde oynayacağı son iki maçta taraftarına keyifli anlar yaşatarak, gelecek sezona umutlu bir başlangıç yapmak istiyor.

Genç kadronun fırsatı

Altay, hafta sonu Çorum FK ile yapacağı maçta, altyapıdan gelen genç oyunculara önemli bir fırsat sunacak. Bu genç yetenekler, kendilerine verilen şansı en iyi şekilde değerlendirerek, takımın vazgeçilmezleri arasına girmeyi hedefliyor.

Altay, Trendyol 1. Lig'deki son haftalarında evinde oynayacağı maçlarla taraftarına moral vermek ve gelecek sezonun temellerini atmaya başlamak istiyor. İzmir ekibi, bu süreçte hem genç oyuncularına şans tanıyacak hem de taraftarıyla buluşmanın heyecanını yaşayacak.