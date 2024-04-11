Göztepe, Trendyol 1. Lig'de dış sahada gösterdiği performansla zirveye demir attı

Trendyol 1. Lig'in en çekişmeli sezonlarından birinde Göztepe, dış saha performansıyla rakiplerine fark atmaya devam ediyor. Sezonun sonuna yaklaşırken, İzmir temsilcisi Göztepe, deplasmanda oynadığı maçlarda sergilediği üstün performans ile zirveye oturdu. 14 deplasman maçından 9 galibiyet, 2 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla, ligin en iyi dış saha performansını sergileyen takım unvanını elinde bulunduruyor.

Rakipleri birer birer devrildi

Göztepe'nin bu sezona damga vuran dış saha başarısı, Altay, Manisa FK, Boluspor, Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor gibi takımları mağlup ederek elde edildi. Göztepe, Ümraniyespor ve Çorum FK ile berabere kalırken, Erzurumspor FK, Bodrum FK ve Kocaelispor'a karşı ise puan kaybetti.

Savunma ve hücumda istikrarlı performans

Göztepe, savunma ve hücumdaki dengeli performansı ile de dikkat çekiyor. Deplasmanda oynadığı 14 maçın 9'unda kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, kalesinde sadece 11 gol görürken, rakip fileleri 21 kez havalandırma başarısı gösterdi. Bu istatistikler, Göztepe'nin hem savunma gücünü hem de hücumdaki etkinliğini gözler önüne seriyor.